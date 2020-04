Disinfezione delle strade per fronteggiare l'emergenza Covid-19 a Termoli

TERMOLI. La Rieco Sud Scarl in accordo con il Sindaco Francesco Roberti e con l’assessore Rita Colaci, continua il lavoro di disinfezione e igienizzazione delle strade della città per far fronte all’emergenza Coronavirus-Covid19.

L’intervento verrà effettuato con un mezzo munito di lancia con ausilio di prodotti detergenti ed acqua che non danneggiano l’ambiente.

Dall’inizio dell’emergenza, l’azienda, seguendo un attento protocollo di sicurezza, ha intensificato quotidianamente le attività di igienizzazione stradale su tutto il territorio comunale.

Tali interventi verranno effettuati in maniera ancor più profonda giovedì 9 aprile e si concentreranno sulle zone dei mercati rionali:

Piazzale mercato adiacente la sede della Finanza in Via F.lli. Brigida

Piazzale del mercato in via Inghilterra

E nelle piazzette del centro cittadino:

-Piazza insorti di Ungheria

-Piazza Mercato

-Corso Nazionale

-Piazza Sant’Antonio