Primo caso di Coronavirus a Larino: 70enne in isolamento domiciliare

LARINO. Dopo 5 settimane dalla comparsa del Covid-19 in basso Molise e sul territorio regionale si interrompe l'incantesimo di Larino immune dai contagi. Un 70enne è stato sottoposto a tampone nella notte all'ospedale San Timoteo e poi, dopo la conferma che era risultato positivo, vista la sintomatologia non grave, è stato confinato a casa, in isolamento domiciliare e sorveglianza attiva da parte dei medici di Malattie infettive dell'Asrem.

Il secondo caso della giornata è un contagio avvenuto nel capoluogo, il 67esimo.