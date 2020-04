Mascherine obbligatorie anche a Campomarino, l'ordinanza del sindaco Silvestri

CAMPOMARINO. Dopo Montenero di Bisaccia e un comune in provincia di Isernia, Carpinone, anche il sindaco di Campomarino Pero Donato Silvestri ha emesso una ordinanza che rende obbligatorio l'uso di mascherine in paese.

«In data odierna il Sindaco ha emesso ordinanza che rende obbligatorio per le persone, su tutto il territorio comunale, fuori dall'ambiente domestico, l'uso delle mascherine e con particolare attenzione: agli esercizi commerciali; agli uffici pubblici; agli uffici postali, banche, studi professionali; a ogni altro luogo chiuso ove è previsto l'accesso generalizzato di persone; indossare a protezione della bocca e del naso mascherine o comunque qualunque indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

Viene imposto, inoltre, ai titolari e gestori delle attività commerciali; ai Responsabili di uffici pubblici, uffici postali, banche studi professionali e di ogni altro luogo chiuso in cui e' previsto l'accesso generalizzato di persone di inibire l'accesso alle persone non dotate di tale dispositivo e di esporre all'esterno dei locali l'ordinanza in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo.