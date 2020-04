Non ci sono altri contagi in Molise: negli ultimi 3 giorni solo due positivi in più

Non ci sono altri positivi al Covid-19 in Molise nella giornata di oggi. Oltre ai due casi già censiti stamani, uno a Larino e uno a Campobasso. Due contagi in tre giorni, un trend rassicurante quello registrato dall'Asrem, a fronte di 1.952 tamponi effettuati.