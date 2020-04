Non vogliono proprio capirlo, altri 6 multati dai Carabinieri tra Termoli e Campomarino

TERMOLI. Teste dure, come quelle degli asini, o dei muli se preferite. Ma i quadrupedi ci risultano assai più simpatici di coloro che fingono di non avere responsabilità sociali in questa fase di emergenza dettata dalla pandemia da Covid-19

Solo negli ultimi giorni, nell'ambito dei controlli sempre più stringenti dell'Arma dei Carabinieri in basso Molise e sulla costa, sono stati sanzionati ben sei soggetti, a vario titolo tra pedoni e passanti, oppure automobilisti, tutti beccati a spasso senza validi motivi che ne giustificassero il comportamento.

Per loro sanzioni da 400 a 533,33 euro. I circolanti abusivi sono stati individuati tra Termoli e Campomarino.