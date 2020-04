Casa dei Nonni d'Italia, botta e risposta tra sindaco, struttura e familiari degli ospiti

RIPABOTTONI. Non si placa la querelle a Ripabottoni sulla Casa dei Nonni d’Italia. Alle missive indirizzate da parenti e personali, che chiedevano l’apertura della nuova ala della struttura ha dapprima replicato il sindaco, quindi controbattuto tutta la struttura. «In questi giorni sono pervenute al sottoscritto, direttamente o per tramite della Prefettura di Campobasso, svariate richieste da parte di parenti di ospiti della residenza per anziani "La Casa dei Nonni d'Italia" di Ripabottoni e per ultimo da parte del personale che opera nella stessa, per la concessione per l'utilizzo di nove camere di proprietà di questo Ente realizzate in ampliamento. Tali richieste sostenute dalla necessità, a parere degli scriventi, di attuare un maggiore distanziamento degli ospiti dividendoli in un numero maggiore di camere – riferisce il primo cittadino Orazio Civetta - è da premettere che la struttura è di proprietà della "Fondazione Arturo Giovannitti - Onlus" il cui fondatore è il Comune di Ripabottoni ma che, anche con modifiche statutarie non approvate da questo Ente, ha perso evidenti poteri di rappresentanza.

Non dubitando in alcun modo della buona fede degli scriventi, interessati ovviamente alla propria salute di quella degli ospiti, è facile sostenere che le molteplici istanze, pervenute nell'arco di uno/due giorni, siano state inviate su indicazione di qualcuno che invece cerca di far leva sull'emotività del momento per altri lini. L'affidamento delle camere di proprietà del Comune dovrà essere preceduto da un bando pubblico che non si è potuto ancora emanare in attesa dei necessari chiarimenti richiesti alla Corte dei Conti e Regione Molise, quest'ultima finanziatrice degli interventi di realizzazione della struttura ora di proprietà della Fondazione e dell'ampliamento di proprietà del Comune di Ripabottoni. Ciò come interpellanza/richiesta dci consiglieri comunali di minoranza con nota n. 226/2020 del 20/01/2020, e risposta dal sottoscritto in data 20/02/2020 con nota prot.748/2020, ovviamente in un periodo precedente all'attuale emergenza sanitaria. E' da far presente inoltre che la "Fondazione Arturo Giovannitti - Onlus" è anche proprietaria di un fabbricato posto lungo Corso Garibaldi (Ex caserma CC), sempre devoluto dal Comune di Ripabottoni dopo adattamento in mini appartamenti realizzato con altro finanziamento pubblico. Immobile attualmente inutilizzato e che potrebbe essere utilizzato dalla Fondazione per eventuali necessità emergenziali, come da art.2 del proprio Statuto. Tornando alla legittima preoccupazione dei familiari degli ospiti o degli operatori si ritiene evidenziare che ad evitare contagi nella struttura non è il distanziamento notturno di qualche ospite, che comunque soggiorna negli spazi comuni durante il giorno, ritenendo invece indispensabile un'attuazione diligente di tutte le precauzioni indicate dal Governo ed in particolare dal Ministero della Salute, dell’Asrem e dalla Protezione Civile, da parte degli operatori che inevitabilmente hanno contatti con l'esterno e che potrebbero essere portatori del contagio, anche con l'utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione per se stessi e per gli altri. A parere del sottoscritto a tutto il personale impegnato andrebbe esteso periodicamente il controllo sanitario tramite tampone per la verifica della negatività, come pure agli ospite che per qualsiasi motivazione siano costretti ad uscire e rientrare nella struttura. Risulta inoltre che in data 14/03/2020, quindi in piena emergenza, si è liberato un posto nella struttura per il decesso di un anziano, come risultante dall'apposito registro comunale. Sarebbe opportuno che non ci siano di contro, a questo ed altri eventuali altri casi fino al termine dell'emergenza, nuovi ingressi cosi da mantenere una o più camere singole come auspicato dai richiedenti.

Questa amministrazione, come già comunicato alla Prefettura con nota del 24/03/2020, in caso di effettiva necessità emergenziale e su disposizione degli Enti superiori o chi di competenza (Protezione Civile o Asrem) concederà l'utilizzo dell'immobile per il superarne= delle criticità». Non si è fatta attendere la contro-replica. «Restiamo a dir poco basiti di fronte alla replica del sindaco del Comune di Ripabottoni, Orazio Civetta e al suo tentativo di sviare l’attenzione sulla reale emergenza che stiamo vivendo cercando di strumentalizzarla politicamente! Quella del primo cittadino suona come uno schiaffo dato ai familiari, a suo dire “manovrati” e spinti da qualcuno, al personale che pur nella difficoltà del momento cerca di fare ogni giorno del suo meglio e agli ospiti stessi della struttura ai quali in parole povere viene detto arrangiatevi! In piena pandemia, in piena emergenza sanitaria ci viene detto che l’affidamento delle camere situate al piano terra della Casa di riposo deve essere preceduto da un bando?!?!Se la mettiamo in termini politici ci risulta che il comune abbia concesso ad un privato un palazzo di

pregio storico detto “Palazzo Donna Lidia” già parzialmente ristrutturato con i fondi del terremoto del 2002,a titolo gratuito per ben 87 anni nonostante la Fondazione Arturo Giovannitti gli avesse offerto, per tale immobile, un affitto annuo pari a 2.500,00 euro e l’intera ristrutturazione dell’edificio; mentre, di fronte ad un’emergenza sanitaria che ha carattere straordinario e di urgenza accampa le più improbabili scuse.Ma a noi non è questo che interessa, a noi preme la salute dei nostri anziani e il poter gestire la situazione al meglio! Tra le fantasiose soluzioni avanzate dal sindaco ci sarebbe l’utilizzo di un fabbricato di proprietà della Fondazione Arturo Giovannitti posto al centro del paese, in precedenza Centro di Accoglienza Straordinaria per migranti. Facciamo presente che “La Casa dei Nonni D’Italia” ospita anziani semi-autosufficienti, non autosufficienti, anziani allettati e affetti anche da gravi patologie quali Alzheimer e demenza senile e che quindi l’immobile, per ovvie ragioni non può essere utilizzato per eventuali fini emergenziali in quanto non ha l’abbattimento delle barriere architettoniche e non è fornito di idonei servizi igienici utilizzabili da persone con disabilità. Il sindaco, divenuto a quanto pare anche esperto di servizi sociali e assistenziali rivolti agli anziani e ai disabili, invita ad utilizzare i dispositivi di protezione e si augura che non ci siano nuovi ingressi. Precisiamo che tali dispositivi sono in uso già dalla fine del mese di febbraio, che all’interno della struttura sono state adottate particolari procedure di disinfezione, sterilizzazione e sanificazione degli ambienti con prodotti debitamente certificati e che non c’è stato, né ci sarà fino alla fine dell’emergenza, nessun nuovo ingresso proprio per salvaguardare gli anziani da noi attualmente ospitati! Squallida a dir poco l’affermazione in cui il sindaco ha dichiarato, e citiamo testuali parole, “risulta che in data 14/03/20, si è liberato un posto nella struttura per il decesso di un anziano. Sarebbe opportuno che non ci siano di contro[…] nuovi ingressi così da mantenere una o più camere singole come auspicato dai richiedenti”.Una dichiarazione di pessimo gusto che ferisce profondamente tutti noi, familiari e operatori. Ribadiamo che non abbiamo alcun altro fine se non quello della salvaguardia dei nostri anziani e che l’utilizzo delle camere ci permetterebbe di fare reale prevenzione.

Logisticamente questa sarebbe la migliore soluzione, perché situate sì all’interno della Casa di Riposo, ma con accessi distinti dall’esterno per eventuali emergenze. La conclusione della lettera è a dir poco aberrante in quanto il Sindaco scrive che solo in caso di effettiva necessità emergenziale concederà l’utilizzo dell’immobile su disposizione degli Enti Superiori o chi di competenza, questo equivale a dire solo nel caso in cui scoppi un contagio? Data la sensibilità del Sindaco a questo punto ci rivolgiamo a voi “Enti Superiori”!»