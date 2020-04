Emergenza Coronavirus e anziani, a colloquio con la psicologa Mariangela Iorio

LARINO. Questi giorni di particolare emergenza dovuti al diffondersi del Coronavirus hanno fatto affiorare criticità latenti. In effetti ci troviamo a fronteggiare una crisi sanitaria e sociale di carattere globale che, nella nostra realtà si è molto percepita. Il Covid-19 ha stravolto le quotidianità di tutti creando non poche difficoltà, ma la terza età si presenta come la compagine più fragile di questo periodo di emergenza. Molti anziani parlano della quarantena come degli “arresti domiciliari” perché tale è l’impressione che ne hanno.

Chiusi nelle loro case, isolati da affetti e qualsiasi altro scambio sociale, oltre che con grandi difficoltà logistiche. Ne parliamo con la dottoressa Mariangela Iorio, Psicologa e Dottore di Ricerca in Neuropsicologia, molto attenta alle esigenze del territorio frentano nell’intento di essere vicini alla comunità. Di fronte al Covid-19, riporta la Iorio,i nostri anziani, che in ogni società rappresentano un’insostituibile punto di riferimento per tutti, sono i più vulnerabili sia in termini di vittime del contagio sia in termini di solitudine. Le statistiche, restituiscono dati preoccupanti: gli over65 si sono ammalati di più dei giovani e la sintomatologia è stata più grave.

Da non sottovalutare, inoltre, le difficoltà vissute da tutti gli anziani affetti da demenza e per i caregiver: famiglie chiuse in casa con i loro cari affetti da patologie degenerative, ad affrontare una malattia che era già durissima nelle condizioni di normalità. Inoltre, continua la Iorio, le strutture residenziali socio-sanitarie per anziani, nella dinamica di questa epidemia, sono tra i luoghi più vulnerabili. Sono comunità dove molte persone vivono a stretto contatto, infatti, la cronaca non ha tardato ad offrire notizie di strutture in isolamento, dove il contagio non si è fermato nonostante le misure in essere di contenimento. Le disposizioni Governative raccomandano di non uscire dalla propria abitazione, fuori dai casi di stretta necessità, ma tale isolamento sociale si ripercuote negativamente soprattutto sui soggetti appartenenti alle fasce più fragili della popolazione, come gli anziani, i disabili, gli ammalati e le persone sole.

Quindi sono proprio gli anziani a vivere maggiormente la criticità da emergenza. Da considerare, incalza la Iorio, le diverse necessità quotidiane: la spesa alimentare o farmaceutica, l’assistenza domiciliare, la compagnia, le rassicurazioni e il supporto psicologico. Supporto fondamentale in questa situazione poiché oltre al timore del contagio, quindi delle cure invasive e della morte, abbiamo subito una modifica sostanziale dei nostri ritmi e del nostro modo di stare in relazione. Sono molte le iniziative, continua la Iorio, su tutto il territorio nazionale di professionisti che offrono sostegno psicologico online. Purtroppo la quarantena è spesso vissuta dagli anziani come un’esperienza spiacevole: la separazione dai propri cari, la perdita della libertà, l’imprevedibilità, l’incertezza, la paura, la mancanza di controllo e la rabbia sono solo alcuni degli effetti che possono derivarne.

“Stare a casa” significa stare soli, rinunciare alla presenza degli affetti, alla relazione con gli altri. Significa anche rinunciare a ogni forma di socializzazione: ai riti religiosi e a tutte quelle attività fonte di benessere e tutto questo può diventare un attivatore di malessere psicologico che porta sentimenti di tristezza, di vuoto e di mancanza uniti a preoccupazioni per la propria salute e quella dei propri cari. Ma per fronteggiare questa situazione, suggerisce la dottoressa Iorio, è importante mantenere le abitudini adattandole alla nuova condizione munendosi di mezzi tecnologici: cellulari, pc, e dispositivi che permettano la connessione online e aiutano a percepire meno la distanza fisica.

Come suggeriscono lelinee guida rilasciate dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’OMS, per arginare lo stress da Coronavirus è bene mantenere la routine quotidiana di sempre. Seguire una alimentazione sana, curare il sonno e l’esercizio fisico per il benessere del nostro corpo e della nostra mente. Pianificare, durante la giornata, delle attività piacevoli e significative: preparare la pasta, costruire piccoli oggetti, dipingere, leggere, dedicarsi a lavoretti manuali o recitare una preghiera. Nello scenario attuale, bisogna agire con equilibrio e buon senso, raccomanda la dottoressa Iorio: affrontare le difficoltà della giornata 24 ore alla volta, non oltre. Fronteggiare il futuro in una prospettiva limitata garantisce unmaggior senso di efficacia. Focalizzare la nostra attenzione sul qui ed ora, concentrarsi su quel che si sta vivendo con tutti i sensi è una delle strategie più utili per gestire al meglio paura e ansia.

Ma tornando alla nostra comunità ove il legame con il territorio, le sane abitudini e la socialità genuina, ove le distante sono decisamente più corte di una città, poniamo la domanda: come può una comunità essere di supporto nonostante il momento di fragilità collettiva?

E’ un contesto nuovo che sta coinvolgendo tutta la collettività, risponde la dottoressa Iorio. A questo proposito è importante creare una rete di supporto e assistenza costituita da volontari di associazioni, operatori e professionisti dei presidi sociali territoriali attivi affinché nessuno sia solo nell’affrontare l’emergenza e per tutelare il benessere psico-fisico di tutte le persone anziane in fragilità. Gli anziani, più soli e più fragili, devono e possono essere raggiunti in tanti modi.

Perché un gesto o una parola, detta anche al telefono, può riscaldare un’intera giornata e allontanare lo spettro della solitudine. Inoltre, il coinvolgimento attivo dei cittadini dai vicini, i familiari, il farmacista e i commercianti, in un contesto sociale di piccola comunità diventa una grande risorsa. Sono azioni che amplificano il senso di comunità e la promozione dello star bene in sicurezza in quanto quello che ci salverà saranno i nostri comportamenti. E una comunità si salva se fa le cose necessarie. La dottoressa Mariangela Iorio chiude con l’attenzionare il fenomeno delle truffe e le fake news di cui spesso gli anziani sono vittime, soprattutto con la pandemia in corso. Una compagine fragile, gli anziani, ma il nostro patrimonio più grande che va tutelato e l’impegno di tutti soprattutto in una realtà comunitaria diventa la vera risorsa.