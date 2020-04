Pilkington, i 4 sindaci della costa molisana esprimono solidarietà alla Magnacca

TERMOLI. I 4 sindaci molisani della costa adriatica: Francesco Roberti, Piero Donato Silvestri, Roberto Di Pardo e Nicola Travaglini scrivono al Governatore dell’Abruzzo Marsilio, al presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo e alla sindaca di San Salvo per esprimere solidarietà proprio alla prima cittadina sansalvese.

«L’emergenza sanitaria del Covid-19 riguarda tutti noi indistintamente sia dal punto di vista sanitario che economico. Noi sindaci di Campomarino, Montenero, Petacciato e Termoli siamo qui a testimoniare la nostra solidarietà alla collega sindaco di San Salvo, per la particolarità della crisi industriale che riguarda i due forni float Pilkington. Purtroppo, sino a oggi, i fondi governativi stanziati a sostegno dell'apparato produttivo, non sono stati destinati al settore del vetro piano. Lo spegnimento di uno o di entrambi i forni comporterebbe una contrazione della produttività e la perdita di posti di lavoro, che ridimensionerebbero in modo importante la realtà industriale di tutto il territorio. Quindi, a fronte delle considerazioni su espresse, auspichiamo che la Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo possano trovare soluzioni a sostegno delle perdite economiche che la Pilkington sta subendo, per garantire una continuità lavorativa del due forni float».