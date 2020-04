TERMOLI. Covid-19 e imprese: scenari futuri e consigli del consulente Andrea Lagravinese.

Il futuro dell’umanità è sempre stato incerto: non sappiamo cosa ci accadrà domani, quando arriverà la nostra ‘data di scadenza’ o cosa succederà di qui ad una settimana, un mese o un anno al Mondo. La pandemia causata dal Covid-19 non ha fatto altro che creare una cassa di risonanza maggiore ad un futuro già di per sé precario, soprattutto a livello lavorativo oltre che sanitario. Con la rapidissima diffusione del virus in Italia ed in Molise, sono moltissime le attività che hanno dovuto, loro malgrado, abbassare la saracinesca: questo ha comportato l’assenza di utili cui non è corrisposta ancora una riduzione delle spese fisse.

Qual è il futuro di quelle attività? Cosa accadrà quando, finalmente, potranno riaprire al pubblico? A rispondere a queste domande ci ha pensato Andrea Lagravinese imprenditore, consulente, formatore ed autore del libro ‘App Porta il tuo business al livello successivo’, nonché co-fondatore del sistema ‘Intraprenditori’ (sito) che affianca gli imprenditori nel percorso evolutivo delle attività. Nell’appuntamento di ‘Termoli in diretta’, striscia quotidiana di approfondimento condotta dall’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori, Andrea ha analizzato la situazione attuale e le prospettive future per gli imprenditori che dovranno fronteggiare il mondo post pandemia.

I media riportano le dichiarazioni di molti che prevedono un ‘futuro prossimo a tinte fosche’? Tu come la vedi?

«In effetti occorre guardare con realismo ciò che ci aspetta. Essere ottimisti a tutti i costi può costare caso, ma non bisogna comunque avere una visione pessimista, ma uno sguardo realista sugli scenari. L’emergenza ci ha colti impreparati, anche se in realtà avremmo il tempo per prepararci di più, perché la Cina ha anticipato, in qualche maniera, quello che sarebbe accaduto anche qui da noi. Per tanti motivi, però, è stata sottovalutata, pensando che non ci riguardasse o che non potesse arrivare da noi, stravolgendo le nostre vite. Da ciò che è accaduto dovremmo aver imparato una lezione: guardare al futuro con un po’ più di realismo cercando di capire che cosa può accadere subito dopo l’emergenza sanitaria. È importante che tutti abbiano la consapevolezza che sarà un lento ritorno alla normalità e che non sarà sufficiente che l’emergenza sanitaria finisca, per far ritornare il mondo così come lo abbiamo lasciato qualche settimana fa».

È pensiero diffuso, nella testa degli imprenditori, di fare un po’ troppo affidamento su quelli che sono gli aiuti di Stato.

«È vero. Purtroppo è un’abitudine che riscontro anche io in tanti imprenditori. Non credo che questo sia il modo migliore per approcciarsi a questo scenario in continua e costante evoluzione. Ci auguriamo tutti, ovviamente, che ci siano degli aiuti, ma ogni imprenditore deve innanzitutto concentrarsi su quello su cui ha influenza diretta. Questo è il modo migliore per mantenere il controllo sul proprio benessere».

In uno dei tuoi ultimi video, intitolato ‘Salto nel futuro: come cambierà il tuo settore dopo il Covid-19’, mi ha fatto riflettere ciò che dici degli imprenditori e delle due decisioni fondamentali che prendono nel momento in cui iniziano il loro percorso. Puoi spiegarcele?

«In contrapposizione all’idea che qualcun altro, dall’esterno, debba venirci a salvare, vanno ricordate queste due decisioni: la prima è quella che, nel momento in cui si decide di diventare imprenditori, abbiamo legato il benessere economico alle nostre capacità, in primis a quella di fare impresa e non a qualcuno che ci salvi da fuori. La seconda decisione è quella di far dipendere questo nostro benessere in proporzione al valore che siamo in grado di generare per gli altri, ovvero i nostri clienti. Dobbiamo cominciare a riconcentrare la nostra attenzione su questo valore e chiederci che tipologia di valore possiamo produrre per i nostri clienti, per i nostri potenziali clienti, in modo tale da capirne le aspettative e come queste cambino nel tempo. Anche loro si aspetteranno da noi cose diverse nelle prossime settimane. Un modo utile è quello di chiedere ai propri clienti cosa si aspettano. Ad esempio un mio cliente possiede una palestra ed ha sottoposto un questionario ai suoi clienti in cui ha chiesto cosa si aspettassero: sale meno affollate, orari scaglionati, lezioni all’aperto, lezioni in video a distanza. È un buon modo per capire il mercato del futuro».

Cambieranno numerosi scenari in futuro, con cinema che dovranno dimezzare i posti a sedere, lezioni meno affollate e concerti in cui si dovranno evitare assembramenti. Parlaci di questi scenari.

«Sicuramentetutte le situazioni nelle quali sono previsti assembramenti dovranno rivedere il proprio modello. Non solo perché ci sarà qualcuno dall’alto, come lo Stato, che imporrà delle regole come probabilmente accadrà, ma perché, più semplicemente, la paura non andrà via nel momento in cui l’emergenza sarà dichiarata terminata. Se questi giorni andiamo tutti in giro con mascherine, guanti ed altri accorgimenti, mantenendo la distanza di 2 metri l’uno dall’altro, con quale stato d’animo saremmo pronti a ritornare seduti a mezzo metro di distanza o anche meno gli uni dagli altri? Molte cose andranno riviste: in alcuni settori sarà più semplice, in altri meno. Interi settori saranno chiamati ad una dura prova sul campo, ecco perché è essenziale non farsi trovare impreparati. Dobbiamo iniziare a porci queste domande prima degli altri, in modo da costruire anche un vantaggio competitivo sui competitors».

I sondaggi possono essere un elemento importante per valutare cosa pensa l’utente?

«Assolutamente sì. Una chiave per costruire valore per i propri clienti è la relazione: far sapere loro che ci siamo, essere pronti ad ascoltare e favorire la conversazione e lo scambio di idee. La comunicazione è efficace nel momento in cui riusciamo ad attivare anche una via di ritorno con domande e risposte. Questo aiuta a far crescere il coinvolgimento, l’apprezzamento e la fiducia, rafforzando la nostra relazione con loro».

Un ultimo consiglio per chi ci ascolta?

«Dobbiamo fare in modo che questa situazione rappresenti la sveglia nelle nostre vite e nelle nostre attività. Ci dirà molto sulla tipologia di imprenditori e di persone che siamo stati fino ad oggi. Più si fa fatica oggi, più si sono commessi errori in passato. Nel momento in cui si riesce a far fronte a queste difficoltà, si può costruire un’impresa in maniera diversa, che possa funzionare in maniera migliore e che possa garantire più benessere, più denaro, più tempo libero, più significato alla vita dell’imprenditore. A loro voglio dare un consiglio: riacquisite piena responsabilità dei risultati della vostra attività e fate in modo che questa prova vi faccia diventare ancora più forti».