Largo ai giovani!

TERMOLI. Vivere all’estero o nella regione più colpita d'Italia, lontano da casa e dai propri affetti, è assai difficile in questo periodo di pandemia.

Camilla, Christian e Manola: storie di tre ragazzi termolesi responsabili che hanno deciso di non tornare a Termoli, nonostante la paura e la preoccupazione. I nostri concittadini, nella nuova puntata di oggi di "Termoli in Diretta", dalle 18.30, curata da Nicola e Francesca Montuori, ci spiegheranno come stanno vivendo la crisi sanitaria nelle città dove hanno deciso di trasferirsi.

Le immagini della propria città diversa da quella che hanno lasciato li ha spaventati molto, ma ha reso anche più forte il senso di appartenenza e di solidarietà. Sono giovani che per passione o lavoro hanno scelto di vivere fuori dai confini nazionali o molisani, e ora da lontano resistono assieme a noi a questa pandemia che ormai non risparmia più nessun Paese.