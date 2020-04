Attività commerciali chiuse a Pasqua e Pasquetta a Campomarino

CAMPOMARINO. Emergenza Covid-19, davvero numerose le iniziative assunte dall’amministrazione Silvestri.

Prima lo stop ai tributi e poi il sostegno alle famiglie bisognose. La tolleranza zero verso chi trasgredisce alle norme di contenimento, quindi arrivano nel giro di 24 ore l’obbligo di indossare le mascherine in paese e di oggi l’ordinanza che vieta alle attività che sono autorizzate a restare aperte in emergenza Coronavirus, salvo categorie particolari, di lavorare a Pasqua e Pasquetta.

Il sindaco ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e 13 aprile 2020 (Lunedì dell'Angelo) ad eccezione delle sole farmacie,parafarmacie, edicole e tabaccai.

«Rilevato che in seguito alle nuove disposizionie con la proroga alle restrizioni, in una fase decisiva per la diffusione del Covid-19 è necessario continuare ad agire con grande responsabilità limitando gli spostamenti alle sole primarie necessità, rispettando in tutti i luoghi le norme e i protocolli di sicurezza, privilegiando la salute; tenuto conto che la consuetudine consolidata e abitudinaria di uscire dalle proprie abitazioni, nei giorni di festa, per fare acquisti di generi alimentari, anche da consumare in spazi pubblici, potrebbe determinare pericolosi assembramenti di persone e comportamenti individuali e collettivi tali da pregiudicare le stringenti misure di profilassi necessarie ad arginare la diffusione della pandemia e, comunque, in violazione delle prescrizioni della normativa emergenziale vigente; per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e dare

attuazione alle disposizioni contenute nei precitati Dpcm, occorre procedere alla sospensione, al fine di tutelare la salute pubblica, alle attività al dettaglio su area privata e pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai».

Il mancato rispetto delle misure, salvo che non costituisca maggior reato, è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 3mila.