TAVENNA. Non solo buoni spesa per le famiglie bisognose in vista della Pasqua a Tavenna, come nel resto degli altri comuni italiani. L'amministrazione comunale ha cominciato oggi anche la distribuzione delle mascherine acquistate proprio dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Cirulli.

La consegna verrà fatta dagli stessi amministratori, in ogni bustina ci sara la mascherina in cotone, con 4 filtri di ricambio, le indicazioni per il lavaggio e la cura della stessa, un biglietto di auguri per la Pasqua e le raccomandazioni di uscire di casa solo per necessità e nel caso indossare sempre la mascherina,"se si resta a casa andrà tutto bene".

Inoltre per cercare di rendere un po' meno triste questa Pasqua gli amministratori doneranno a tutti i bimbi fino ai 14 anni un uovo di Pasqua ciascuno.