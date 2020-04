San Martino sprint, consegnati ieri i primi buoni spesa alle famiglie bisognose

SAN MARTINO IN PENSILIS. E' iniziata ieri pomeriggio la consegna a domicilio dei buoni spesa a San Martino in Pensilis. L'amministrazione del sindaco Giovanni Di Matteo è stata la prima in basso Molise. Ad accedervi sono stati i cittadini che hanno presentato le domande per ottenere i buoni spesa possono entro le ore 12 del giorno 7 aprile. I requisiti erano:

essere residenti nel comune di San Martino in Pensilis;

appartenere ad un nucleo familiare privo di reddito, oppure appartenere ad un nucleo familiare i cui titolari di reddito hanno subito una sospensione o una riduzione causata dall'emergenza;

non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di un altro sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, indennità di disoccupazione) il cui valore complessivo mensile è superiore ad euro 400 nel caso composto da una persona, a 500 euro nel caso composto da due persone, 600 euro nel caso composto da 3 o più persone.