Dipendente licenziato e reintegrato dal giudice, Rieco Sud farà appello

TERMOLI. Sulla sentenza che ha visto il dipendente Rieco Sud reintegrato dal giudice del lavoro di Larino, su istanza dell'avvocato Laura Venittelli, giunge la nota dell'azienda.

«Abbiamo letto l'articolo apparso afferente la reintegra dell'operatore ecologico da noi licenziato, così come riferita dall'avvocato Venittelli.



La notizia è stata offerta solo parzialmente, atteso che si omette di riferire che il comportamento tenuto dall'operaio è stato segnalato alla Rieco Sud dai competenti Uffici Comunali, i quali chiedevano l'adozione dei consequenziali provvedimenti a carico del lavoratore.

Si omette, altresì, di riferire che il lavoratore ha ammesso di aver urinato (anche se non defecato) in pubblica via durate lo svolgimento del servizio di spazzamento.

La Rieco Sud ha ritenuto, ed ancora ritiene, che un simile comportamento, ove tenuto da un proprio dipendente, sia inaccettabile per un'Azienda che deve garantire ai cittadini termolesi l'igiene ed il decoro dei luoghi pubblici, sia perché viola il minimo etico cui ciascun lavoratore deve attenersi, sia per lo specifico disvalore di chi, quei luoghi pubblici, dovrebbe pulire e non imbrattare.

Si teme, anche comprensibilmente, che l'attuale momento drammatico che il Paese sta vivendo possa aver pesato nella decisione adottata dal Tribunale di Larino a difesa del lavoratore, ma si confida nella revisione del provvedimento nelle fasi successive del processo, che la Società ha deciso di intraprendere».