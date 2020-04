Dal Lions club Tifernus 1.700 mascherine per volontari e forze dell'ordine Copyright: Termolionline.it

Dal Lions club Tifernus 1.700 mascherine per volontari e forze dell'ordine Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Un sensibile gesto di solidarietà nei confronti di chi oggi è in prima linea per contrastare l’emergenza Coronavirus-Covid19. Questa mattina in Comune, il presidente del Lions Club Termoli Tifernus Paolo Panichella ha consegnato al sindaco Francesco Roberti 1.700 mascherine acquistate con i fondi del club e che nelle prossime ore saranno consegnate ai volontari delle associazioni di protezione civile e alle forze dell’ordine che operano sul territorio.



Con il primo cittadino erano presenti anche il vice sindaco Enzo Ferrazzano e il dirigente Silvestro Belpulsi. Paolo Panichella ha anche riferito che il Lion Club Termoli Tifernus sta per acquistare dieci caschi per ossigenoterapia che saranno successivamente donati all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Il sindaco Roberti prendendo in consegna le mascherine ha voluto ringraziare a nome di tutta l’amministrazione comunale il Lions Club Termoli Tifernus per il sensibile contributo. Il Comune ha anche pensato di donare una mascherina a coloro che verranno a ritirare il buono spesa.