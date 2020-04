Il nuovo caso di Covid-19 censito a Termoli, è un anziano il contagio numero 26 in città

TERMOLI. Appartiene a Termoli il nuovo contagio riscontrato dopo uno dei nuovi tamponi processati dall'Asrem. Si tratta di un paziente anziano. E' quanto emerge dalla mappa dell'epidemiologia regionale sul Coronavirus aggiornata dalla stessa Azienda sanitaria regionale del Molise. A Termoli sono stati 26, dunque, i residenti positivi al Covid-19.

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in 36 Comuni sui 136 della Regione Molise, l’aumento dei Comuni interessati è dovuto al fatto che Asrem ha distribuito gli ospiti della casa di riposo di Agnone dividendoli per Comune di residenza: 69 Campobasso, 26 Termoli, 27 Cercemaggiore, , 11 Montenero di Bisaccia, 10 Belmonte del Sannio, 9 Agnone, 7 a Isernia, Baranello e Riccia, 5 Pozzilli (tutti i molisani ricoverati al Neuromed all'interno del quale il focolaio si è sviluppato), 4 Filignano, Campochiaro e Venafro. 3 i contagi a Montagano e Poggio Sannita. Con 2 casi i comuni di Bojano, Ripalimosani, Toro, Ururi, Petacciato, Mirabello Sannitico, Ferrazzano e Campolieto. 1 caso invece per Castelpetroso, Scapoli, Belmonte del Sannio, Forlì del Sannio, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Campomarino, Castropignano, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Santa Croce di Magliano, Larino.