Buoni spesa, oltre 500 domande: da venerdì mattina la consegna in cinque punti distinti

TERMOLI. Oltre 500 le domande presentate al Comune di Termoli, sia in via telematica che fisicamente allo sportello per i buoni spesa e secondo quanto detto dal sindaco Francesco Roberti nella rubrica Termoli in Diretta stasera, poche le istanze escluse. Si procederà per priorità, in primis a chi ha reddito zero, successivamente potranno essere impegnate anche le eventuali e residuali economie, per non lasciare nessuno senza sostegno. Da domattina i buoni spesa si potranno ritirare sia allo sportello di Largo Martiri delle Foibe, che in altri quattro punti in altrettanti quartieri della città: chiese di Santa Maria degli Angeli e San Francesco a Sud, sede del Sae 112 nella zona del quartiere di Sant’Alfonso e alla Misericordia per la zona Nord.

Tutti i beneficiari riceveranno una mail o un messaggio che li avviserà. Intanto, ieri, è pervenuta una nota con la quale l’amministratore delegato del gruppo “Magazzini Gabrielli Spa”, Mauro Carbonetti, ha comunicato al Comune di Termoli che, a seguito di alcune verifiche amministrative, non potranno accettare i buoni spesa nei punti Maxi Tigre del Centro Commerciale “La Fontana” e Maxi Tigre che si trova presso il Centro Commerciale “Il Punto”. Ma i criteri di assegnazione non hanno convinto nemmeno la Città Invisibile, che ne chiede l’estensione per non escludere proprio chi più è ai margini.

QUESTO L’ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA