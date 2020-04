TERMOLI. E’ stata ultimata nella giornata di ieri la prima fase della pulizia delle strade del centro voluta in accordo tra il sindaco Francesco Roberti e la Rieco Sud.



A causa dell’emergenza causata dal diffondersi del Coronavirus-Covid19, l’amministrazione comunale ha deciso di intensificare i passaggi nei luoghi più sensibili del centro per poi programmare i passaggi nelle altre zone della città.

Gli operatori della Rieco Sud sono stati impegnati per diverse ore concentrandosi nelle aree dei mercati di Corso Fratelli Brigida adiacente a San Timoteo, il mercato di Via Inghilterra e Piazza Mercato per poi passare a Piazza Insorti d’Ungheria, Piazza Sant’Antonio, Corso Nazionale.

Sono stati utilizzati lance a getto con prodotti detergenti e acqua in grado di non deturpare l’ambiente.