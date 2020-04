Lungomari Nord e Sud off-limits per chi non è residente nelle festività pasquali

TERMOLI. Se a Campomarino il sindaco Silvestri ha emesso per Pasqua e Pasquetta l'ordinanza di chiusura delle attività commerciali, anche per disincentivare chi volesse nei giorni di festa recarsi nella località di mare, a Termoli il suo collega Francesco Roberti, come annunciato ieri sera a Termoli in Diretta, ha deciso di chiudere accesso e transito dei due lungomare Nord e Sud, tranne ovviamente che ai residenti.

Una misura necessaria a evitare che da domani a lunedì ci si concentri in luoghi di richiamo contravvenendo alle ormai note misure di contenimento che servono a tamponare l'emergenza Coronavirus.

L'ordinanza è prevista in giornata e prevede anche un massiccio impiego delle forze dell'ordine, tra cui i 10 nuovi Vigili urbani stagionali, in servizio da oggi.