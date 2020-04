​A Termoli non tutti rispettano le norme: gente in giro nei quartieri e auto in transito

TERMOLI. Il decreto varato dal Governo Conte per combattere l’emergenza Covid-19 sembra passare in secondo piano, soprattutto con l’arrivo delle belle giornate e di un clima mite: malgrado le uscite siano consentite esclusivamente per motivi legati all’emergenza (visite mediche) o alla necessità (lavoro, spesa), consentendo ai bambini di poter fare una passeggiata con uno dei genitori nei pressi della propria abitazione, a poco più di un mese dal primo decreto, il virus sembrerebbe fare meno paura.



O, almeno, è quanto emerge dalle immagini che girano sui giornali e sui social e dal numero di denunciati dalle Forze dell’Ordine, scovati in giro senza giuste motivazioni, che sta superando quello degli anni passati: accade in tutta Italia dove persone ormai allo stremo della pazienza, decidono di concedersi un po’ di tempo in strada, a piedi o in auto. Anche Termoli non è immune e così, con il sole che riscalda la costa, la voglia di stare all’aperto si impossessa dei cittadini, in barba alla ricerca di Google che ha promosso i molisani perché trascorrono in casa più tempo rispetto alla media nazionale.

Sono numerose le segnalazioni che giungono quotidianamente in redazione e che mostrano persone in strada, giovani che giocano negli spazi verdi o auto che transitano in centro o sul lungomare, spesso senza una meta: «Ma a Termoli è finita l’emergenza? - chiede qualcuno – Tutti fuori, traffico enorme. Il Secondo Corso è pieno di macchine e persone a piedi. I vigili dove sono?». Le Forze dell’Ordine, d’altro canto, piantonano quotidianamente gli ingressi e le uscite della città, posizionandosi sulle strade a più alta percorrenza e controllando le motivazioni che spingono gli automobilisti a lasciare le proprie case.

Le ultime denunce di persone in strada arrivano da diversi quartieri (centro, via Giappone, via dello Sport): una situazione che, come sottolineato dai residenti, potrebbe diventare pericolosa e far crescere la diffusione del virus. Nelle ultime settimane la gente che si riversa fuori dalle proprie abitazioni è aumentata e sembra non badare minimamente ai decreti di sicurezza. Con l’arrivo delle festività pasquali, inoltre, il traffico sembra essersi intensificato: «Ci sono persone che non rispettano il decreto – confidano alcune commesse – Entrano nel negozio anche se chiediamo la gentilezza di aspettare che esca prima qualcuno e molti vengono a fare la spesa quasi tutti i giorni».

I termolesi sembrano avere un atteggiamento più rilassato nei confronti della pandemia e delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus, uno dei più violenti e mortali del nostro secolo, abbassando la guardia sul reale pericolo e vanificando gli sforzi fatti in queste lunghe settimane dai più. Il vero banco di prova arriverà questo fine settimana con la Pasqua e la Pasquetta, due degli eventi di punta per l’aggregazione tra famiglie ed amici: riusciremo a rispettare i divieti, rimanendo nelle nostre abitazioni e senza fare assembramento?