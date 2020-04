​Effetti psicologici della quarantena: come affrontare stress, ansia e nervosismo

TERMOLI. Resistere: una parola che gli italiani conoscono bene e che, nel tempo, ha forgiato e temprato i loro caratteri. Un esercizio che si rivela più che mai utile, chiusi in quattro mura domestiche, i più fortunati con un pezzo di terra da coltivare, i meno fortunati in spazi stretti e, a volte, senza nemmeno un balcone su cui affacciarsi. La pandemia ci ha costretti a restare in casa, cambiando le nostre abitudini e colpendo in maniera meno evidente la nostra psiche: siamo tutti più nervosi, ansiosi, stressati. Ce la prendiamo con i nostri cari che condividono con noi gli spazi o con chi non rispetta la fila mentre siamo al supermercato. Ci sentiamo esposti, stanchi e soli. In trappola.



Come affrontare, allora, questo sforzo profuso della quarantena forzata? Quali gli effetti, e le soluzioni, per arrivare al termine di questo periodo buio? L’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori ne ha parlato con Nicola Malorni, in uno dei primi collegamenti di Termoli in Diretta, psicologo e psicoterapeuta nonché consigliere di maggioranza sul Comune di Termoli, che ha esposto una disamina accurata su ciò che sta accadendo, fornendo un supporto prezioso.

Le conseguenze della reclusione a lungo termine

Le restrizioni dettate dalla pandemia mostrano i loro effetti già in queste ore, dopo un mese di reclusione in casa. Conseguenze evidenti e meno evidenti che, sfortunatamente, colpiscono la psiche e che non termineranno con la cessazione dell’emergenza: «La situazione ha richiesto l’isolamento sociale – ha spiegato Malorni – Ha cambiato drasticamente i nostri stili di vita e sta comportando un livello di frustrazione, a volte anche degli stati di noia, come accade nei bambini. Una condizione che si accentua in un territorio come il nostro, già isolato geograficamente e morfologicamente. La situazione ci sottopone a livelli di stress altissimi. Abbiamo toccato punte di stress mai percepite in precedenza nella storia della nostra Repubblica, che hanno toccato valori del 63% nelle situazioni di stress importante e del 43% negli stati di stress che hanno conseguenze significative in termini di disturbi di ansia, depressivi, problematiche comportamentali».

Stress più alto al Sud

La differenza tra Nord e Sud Italia è sempre esistita e il divario tra le due parti dello stivale non si è mai attenuato. Anche per quanto riguarda lo stress, si nota una differenza sostanziale, con un Mezzogiorno e Sud Italia che la fa da padrone: «Al Sud si registra un livello di stress con punte del 67% rispetto al 64% del Nord Ovest. La differenza è probabilmente dovuta alla percezione che i cittadini hanno delle istituzioni e della loro capacità di governare un’emergenza di questo tipo. Il Sud vive, da decenni, una condizione di scarsa organizzazione strutturale e dei servizi sanitari. La possibilità di accedere a dei servizi sanitari importanti, che danno agli essere umani la percezione di poter controllare gli eventi, tra cui la malattia e la morte, nel Sud è carente. Anche l’incertezza nel futuro è più alta».

Controllare lo stress: consigli utili

È possibile evitare lo stress o, meglio, evitare che aumenti ulteriormente? «Si può. Un aiuto concreto sono i servizi di supporto psicologico alla popolazione ed alle figure sanitarie sottoposte ad uno stress senza precedenti. Dobbiamo spingere affinché i governatori li implementino. I dispositivi di sicurezza, come le mascherine, sono importanti, ma non dobbiamo trascurare l’aspetto psicologico. A lungo andare, le situazioni di stress non affrontate scatenano situazioni di burn-out difficilmente affrontabili, non senza un impegno economico gravoso».

Stress e bambini: consigli per i genitori

La fascia più debole ad essere colpita dalle restrizioni alla libertà individuale è sicuramente quella dei bambini. Da un giorno all’altro i minori si sono ritrovati a dover rinunciare alla scuola, ai compleanni con gli amichetti, alle uscite pomeridiane, al gioco di gruppo. Che consigli pratici possiamo dare ai genitori? «Bisogna continuare a fornire ai bambini l’interazione fisica, il contatto fisico è importantissimo per loro sia a livello sensoriale che per lo sviluppo cognitivo. Per i genitori di bambini della fascia prescolare, compresi tra gli uno ed i 4 anni, mi sentirei di consigliare di garantire la continuità delle attività normali, stimolando la creatività, il gioco fra fratelli e sorelle, provando a mettere da parte le indicazioni pedagogiche e consentendo loro di sbizzarrirsi in casa, garantendo la lotta, la corsa in casa, sul terrazzo o in giardino. Per i bambini in età scolare è importante la formazione a distanza, che può riempire le aree vuote della mattina, mantenendo anche le relazioni con insegnanti ed amici, seppure a distanza. Questo aspetto si può garantire anche nel pomeriggio, tramite i social che, in questo momento, non rappresentano qualcosa di nocivo ma un valore aggiunto per mantenere le relazioni umane».

Affrontare la perdita di un parente

Perdere qualcuno, lasciarlo andar via per sempre, non è mai facile. Ai tempi del Sars-Cov-2 questo distacco avviene in maniera cruda, prepotente ed improvvisa. Che implicazioni psicologiche ha la morte ai tempi del coronavirus? «Ciò che destabilizza maggiormente la perdita di un proprio caro, ai tempi del coronavirus, è la prepotenza con cui avviene. Non abbiamo la possibilità di attualizzare quei riti funebri a cui siamo abituati. Al Nord ha addirittura comportato l’allontanamento delle salme dalle città attraverso modalità assurde, con i camion dell’esercito, pronte per essere cremate. Immagini traumatiche per la psiche collettive. Manca la capacità di dire addio, di elaborare le prime fasi del lutto. Sarebbe importantissimo chiedere al Governo di istituire, nelle prossime settimane, dei momenti dedicati all’elaborazione del lutto, magari fissando delle giornate di commemorazione, garantendo il rito funebre in streaming per tutte le vittime del coronavirus».

Il lato positivo del coronavirus

Come per tutto, anche per il coronavirus esiste il rovescio della medaglia: un lato positivo che fa intravedere una speranza anche nelle tragedie. Memorabili le immagini delle città (Roma, Venezia, Milano tra tutte) in cui la natura è tornata a riprendersi gli spazi di cui l’uomo l’ha negata: cigni, delfini, anatre, conigli, fenicotteri rosa, tartarughe. Tutti nei parchi che erano solo dell’uomo, lungo le strade prima affollate di auto o nei canali un tempo occupati da imbarcazioni e gondole. E poi l’inquinamento che è diminuito drasticamente, mari, laghi e fiumi finalmente puliti. «C’è più di un lato positivo – ha confermato Malorni a Montuori prima della chiusura della diretta – Il primo è la lezione fornitaci dalla pandemia. Da questa esperienza impareremo che bisogna assicurare i livelli di assistenza in ambito sanitario pubblico, non possiamo trovarci impreparati come accaduto in questa fase. Un altro aspettolo insegnano i pazienti: persone già segnate da difficoltà e fragilità sociali e psicologiche che, in questo periodo in cui è difficile incontrarsi, sono soli, hanno imparato a concentrarsi sui loro bisogni, sulle proprie risorse interne. Questo dimostra l’importanza delle aree di solitudine, di contatto con la natura e con gli aspetti creativi della propria personalità per affrontare efficacemente la vita. L’isolamento, la capacità introspettiva che può essere stimolata dalla solitudine e dalla noia, può darci la possibilità di uscirne fuori rafforzati, pronti ad affrontare anche altre problematiche».