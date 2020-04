«Rinviare a fine emergenza il termine di presentazione per i concorsi banditi a Larino»

LARINO. I consiglieri comunali di opposizione del “Germoglio” hanno inviato una istanza al sindaco Pino Puchetti e al presidente del Consiglio comunale Antonio Vesce per chiedere un rinvio del termine di presentazione, fissato per il 16 aprile, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici banditi dal Comune di Larino sino a fine emergenza.



La richiesta è effettuata in relazione alle criticità insite alla gestione dell’emergenza “COVID-19”, sia per la presentazione delle domande sia per il pagamento della tassa di concorso che potrebbero creare difficoltà nello spostamento dei candidati che vogliono acquisire informazioni e presentare manualmente la domanda al protocollo dell’ente nonché per coloro che vogliono pagare la tassa di concorso presso l’istituto di credito.