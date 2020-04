Interviene Toma, fino a luglio anziani nelle nuove camere alla Casa dei Nonni d'Italia

RIPABOTTONI. Contesa conclusa, per il momento, a Ripabottoni, sull'utilizzo delle nuove stanze nell'ambito della Casa dei Nonni d'Italia.

Dopo il pressing furibondo di ospiti, loro parenti e personale, la situazione si è sbloccata con l'intervento del Governatore Donato Toma, avvenuto per iscritto due giorni fa. Per questo, ieri il sindaco Orazio Civetta ha emesso una ordinanza, che ha accolto l'istanza di utilizzo temporaneo degli spazi richiesti. Camere nuove di zecca e pronte da tempo, che permetteranno agli ospiti di stare ciascuno da solo in stanza ed è un passo in avanti determinante per prevenire i contagi da Covid-19.

La concessione è stata fatta alla cooperativa Sirio, una ala di 9 camere e fino al 31 luglio prossimo. Abbiamo chiesto un commento alla direttrice, Patrizia Pano: «Oggi con l'ordinanza di disponibilità del sindaco sono state date alla cooperativa Sirio le 9 camere di proprietà del comune.

Le stanze già complete di tutti i servizi e parte integrante della struttura funzionalesaranno presto utilizzate per poter realizzare il distanziamento sociale indicato dai Dpcm. Le camere dovranno solamente essere pulite e sanificate. Credo sia dovuto un sentito ringraziamento verso tutti coloro che, facendo rete, si sono impegnati a poter raggiungere questo obiettivo».