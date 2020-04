«Non si lasciano in pace neppure i morti!», all'attacco Pd e Centrosinistra dem

TERMOLI. «Qualcuno aveva detto che la morte era una livella della società ed invece a Termoli non lo è. Un triste evento che fa tutti uguali: poveri e ricchi, cattivi e buoni. Al comune di Termoli non funziona così».

«Non si lasciano in pace neppure i morti!», attaccano Pd e Centrosinistra dem.

Dopo l’emanazione di una delle tante Circolari del Ministero della Salute (la n. 1285 del 01.02.2020) lo stesso Dicastero prevedeva, alla lettera D punto 6, che, in caso di difficoltà ricettive dei cimiteri e crematori, si potessero autorizzare luoghi di destinazione intermedia dei feretri, costituiti in case funerarie o strutture per il comminato, chiese o strutture speciali di soste a ciò destinate. È evidente che il presupposto fondamentale per tali tipi di autorizzazione, come si evince, lo ripetiamo, dalla previsione normativa, è la difficoltà dei cimiteri a ricevere feretri.

Da quello che ci risulta il Cimitero di Termoli non rientra in questa condizione in quanto, fortunatamente, anche in questo periodo di pandemia da Coronavirus i morti nella nostra Città sono nell’ordinario e, dunque, non vi sono situazioni di difficoltà ricettive.

Ciò nonostante, il Comune di Termoli prima con provvedimento di un impiegato dell’Ufficio di Stato civile, che non ha competenza (!) e poi addirittura con nota del Sindaco, autorizzava una impresa funeraria a far sostare i feretri - prima di andare al Cimitero - in un luogo di destinazione intermedia: insomma in una casa funeraria che si trova nel nucleo artigianale di Termoli. E’ evidente il malcontento insorto fra le altre imprese funerarie, che hanno visto questa autorizzazione rilasciata dal sindaco in palese violazione di legge. Manca infatti sia il presupposto della difficoltà ricettiva del cimitero e manca una minima istruttoria per la sua concessione, istruttoria che, se fatta, avrebbe evidenziato la piena disponibilità della casa cimiteriale di Termoli a ricevere i cittadini defunti in questo periodo per poi procedere alla loro sepoltura.

Non solo! L’impresa funeraria autorizzata è l’unica nella nostra città ad avere una casa funeraria e quindi ci pare ovvio che i familiari dei defunti siano indotti a preferirla alle altre. Si crea così una disparità di trattamento che l’amministrazione comunale non dovrebbe sicuramente aiutare a costituire nei confronti delle altre imprese della propria città».