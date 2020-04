Buona Pasqua a tutti i sammartinesi: raccomandazioni, auguri e attività commerciali chiuse

SAN MARTINO IN PENSILIS. Come avvenuto a Campomarino, per non indurre in tentazione, diciamo così, il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, ha deciso di raccomandare pubblicamente la popolazione a seguire e rispettare le norme di contenimento. Oltretutto, ha anche disposto la chiusura delle attività commerciali.

«Le misure di contenimento emanate dagli organi governativi e regionali per contrastare la diffusione dell’epidemia denominate “Coronavirus” sono in vigore anche durante le festività Pasquali.

Pertanto i cittadini e tutti quelli che attualmente soggiornano nel comune di San Martino in Pensilis di osservare scrupolosamente le suddette misure che si riassumono nell’obbligo di stare a casa ad eccezione dei casi di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute;”

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento» costituisce un illecito amministrativo, punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentate di un terzo per l’utilizzo di un veicolo, ai sensi dell’art.4 del D.L. 25 marzo 2020.

A tutti i propri concittadini ed a tutti gli attuali soggiornanti in Paese, seppure in una condizione di assoluta emergenza, di vivere con serenità le festività Pasquali».

Poi l’ordinanza.

«Nelle ultime ore, nel territorio del Comune di San Martino in Pensilis si sono riscontrati movimenti della popolazione maggiori rispetto ai precedenti giorni, e in considerazione della precipua esigenza generale di evitare per le prossime festività di Pasqua (domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020) situazioni di pericolo derivanti da eccessivi quanto al momento ingiustificati afflussi e assembramenti di persone;

si ordina la chiusura di tutte le attività commerciali per la giornata di lunedì 13 aprile 2020, a eccezione delle farmacie, delle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, delle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati situati sia su rete stradale, anche attraverso distributori self-service.