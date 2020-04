MONTECILFONE. Il sindaco Manes ringrazia “La Molisana” per il gesto di solidarietà verso le famiglie in difficoltà di Montecilfone.

Sono stati consegnati al Comune di Montecilfone cinquecento kilogrammi di pasta offerti da La Molisana, per le famiglie in difficoltà nell’emergenza Covid-19. Lo rende noto il Sindaco, Giorgio Manes, che ringrazia, a nome dell’amministrazione tutta di Montecilfone, l’importante industria pastaia del Molise, in particolare Giuseppe Ferro amministratore delegato della storica industria, per aver prontamente risposto al suo appello di qualche giorno fa.

“Nel blocco forzato, necessario e vitale, con cui tutti stiamo oggi combattendo una battaglia delicatissima contro il virus Covid-19, i gesti di solidarietà verso i più deboli, come quello de La Molisana, iniettano fiducia e nuove energie, oltre alle famiglie in difficoltà anche ai tantissimi chiamati, a Montecilfone come in ogni Comune di questa nostra Italia, a fare presidio di assistenza, legalità e soccorso, con alto spirito di sevizio, umanità e abnegazione.

La pasta de La Molisana verrà distribuita – assicura Manes- con solerzia alle famiglie bisognose e agli anziani di Montecilfone, attraverso le strutture comunali, a cui voglio manifestare la gratitudine mia e dell’Amministrazione Comunale per l’impegno che stanno mettendo nel fronteggiare questa emergenza per una cittadinanza che nell’agosto 2018 dovette affrontare anche le conseguenze della scossa di terremoto di 5.2 di magnitudo, che segnò il nostro Comune.”