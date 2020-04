CAMPOMARINO. Questa mattina alle ore 5.50 gli operatori addetti allo spazzamento della ditta 2emmeecologiasrl, hanno rinvenuto in via San Matteo d'Agnone in località Nuova Cliternia numero 4 cuccioli abbandonati. Ho immediatamente avvisato la Polizia Locale che ha provveduto subito a mettere in sicurezza i 4 cuccioli e successivamente gli stessi venivano trasportati al canile da ditta autorizzata. Anche se la mole di lavoro in questo momento è molto elevata, la Polizia Locale si è dimostrata subito sensibile adoperandosi in tempi brevi. Ringrazio sia gli operatori della ditta che la Polizia Locale.

A renderlo noto l'assessore all'Ambiente Antonio Saburro.