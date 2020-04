​Marianna, Maria e Anna, 3 storie di donne

TERMOLI. Oggi a Termoli in diretta, di scena le donne. L'editore di Termolionline Nicola Montuori ha invitato tre ospiti che parleranno della loro vita ai

tempi del coronavisur. Non perdete questo appuntamento davvero molto interessante. Ospiteremo come sempre il sindaco Francesco Roberti il quale ci illustrerà l'odinanza per Pasqua e Pasquetta. Francesca Montuori ci informerà sui dati odierni della Protezione Civile e altre informazioni come di consueto. Appuntamento alle 18.30 su Termolionline e sulla nostra pagina Facebook.