Quanti contagiati Covid-19 ci sono stati realmente in Italia e in quali regioni

TERMOLI. Molto si discute sulla attendibilità e confrontabilità dei dati relativi alla pandemia da covid-19 forniti dai vari paesi: alcuni governi occulterebbero una parte dei casi per proteggersi politicamente; inoltre c’è chi conteggia solo i decessi dovuti alla polmonite indotta dal virus e chi, come l’Italia, mette nel conto tutti i deceduti colpiti dal virus, anche se questo non ha causato direttamente la morte. Per evitare ogni incertezza sui dati, le considerazioni seguenti sono basate esclusivamente su quelli italiani alla data dell’8 aprile, comunicati dalla Protezione Civile.

Un aspetto chiave è la notevole differenza del tasso di mortalità cumulato dei contagiati da regione a regione. Si va dal valore massimo del 18,2% della Lombardia a quello minimo del 3,9% dell’Umbria. Uno scarto di 4,7 volte tra il tasso massimo e quello minimo non si spiega con il diverso indice di invecchiamento della popolazione (rapporto tra gli ultra 65-enni ed i giovanissimi fino a 14 anni); anzi, nel caso specifico, la mortalità dovrebbe essere ben più alta in Umbria, che ha un indice di invecchiamento pari a 204, che non in Lombardia, dove l’indice di invecchiamento è 166. Un indicatore che dovrebbe riflettere il numero reale dei contagiati lo fornisce il numero dei decessi cumulato ogni 100.000 residenti in una regione, che vede di nuovo in testa la Lombardia, con 96,6 decessi, mentre l’Umbria è nella parte bassa della classifica, con 5,7 decessi. Le quattro regioni che seguono la Lombardia per tasso di mortalità cumulato dei contagiati – che sono Marche, Liguria, Emilia-Romagna e Valle d’Aosta – occupano anche dalla seconda alla sesta posizione nella classifica dei decessi ogni 100.000 residenti (al 4° posto si inserisce la P.A. di Trento, che è al 8° posto nella mortalità dei contagiati). La Lombardia è anche la regione dove cumulativamente si sono eseguiti meno tamponi per contagiato (3,1), seguita da: Piemonte e Valle d’Aosta (3,5), Liguria e Marche (3,6), Emilia-Romagna (4,3). L’interpretazione che mi sembra più plausibile dei dati citati è che il numero dei contagiati rilevato sia inferiore, in molti casi notevolmente inferiore, a quello reale, specialmente nelle regioni maggiormente investite dalla pandemia, dove – per l’enorme impegno richiesto agli operatori sanitari – sono stati seguiti e registrati i casi di maggiore gravità, trascurando i pauci-sintomatici.

Riparametrando i contagi regionali sull’indice di mortalità dei contagiati, prendendo a base il dato dell’Umbria, il numero dei contagiati cumulati in Lombardia sale dagli “ufficiali” 53.414 a 250.633 ed a livello nazionale da 139.422 casi a 455.507. Questa stima è comunque approssimata per difetto, dato che non considera gli asintomatici inconsapevoli e molti pauci-sintomatici. Nel piccolo comune di Vò (3.300 abitanti) dove è stata fatta una analisi su tutti i residenti, è risultato che il 50% degli asintomatici aveva in realtà contratto il virus. Alcuni primi studi campionari hanno dato una percentuale di contagiati tra gli asintomatici intorno al 25%. Al momento non è possibile azzardare ipotesi serie sulla consistenza dei contagiati asintomatici. Dovremo aspettare che vengano realizzati studi specifici più accurati. Possiamo però dire che il numero dei contagiati asintomatici non è trascurabile. Questo farà calare il tasso reale di mortalità dei contagiati, ma deve indurre alla massima prudenza ai fini del confinamento del virus, che può essere diffuso inconsapevolmente da un numero importante di persone.

Dopo il 27 aprile, data in cui i decessi giornalieri hanno raggiunto la quota massima di 969, si è manifestata una tendenza al regresso della mortalità. Anche se il calo si confermerà e rafforzerà, le regioni maggiormente colpite, la Lombardia in primo luogo, non possono illudersi di riprendere liberamente le attività sociali e produttive in breve tempo, in quanto tra la popolazione locale permane un numero particolarmente elevato di contagiati asintomatici e l’epidemia potrebbe riesplodere. C’è infine da considerare un’altra incognita. Fino ad ora alcune tra le regioni più popolose – segnatamente Lazio, Campania, Sicilia e Puglia, dove risiedono 20,7 milioni di persone – sono state solo sfiorate dalla pandemia. In queste regioni le limitazioni potranno essere ridotte prima che in altre, ma sempre nel segno della gradualità e della prudenza. Purtroppo alcuni politicanti incoscienti già cominciano a chiedere di “riaprire” l’Italia, in nome del PIL. Spero che restino inascoltati e che gli italiani smettano di votarli.

Pino D’Erminio