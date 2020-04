​Bonus-spesa: Comuni lenti e Comuni veloci, ma la norma che dice?

LARINO. Consentite al vostro cronista una riflessione? Quando leggorepliche a certi 'post' su ‘Facebook’, mi viene da pensare che, se

taluni si sono specializzati a dividere in quattro i capelli, chi ne legge le tesi dovrebbe adattarsi a spaccarli in otto. Dico questo premettendo che, in tanti Comuni molisani, è partita la distribuzione dei bonus-spesa a pro’ di chi patisce difficoltà economiche. In altri, invece, ci si è mossi più ‘lentopede’, appellandosi a complicate valutazioni, talvolta ben lontane dalla normativa. I buoni – questo l’intento del legislatore - devono essere destinati a soggetti che abbiano visto crollare le proprie entrate, come – ad esempio - i piccoli commercianti o gli operai senza ‘cig’.

Per chiarire, si dirà che, per accedere alla distribuzione di beni (alimentari e di prima necessità), è sufficiente l'autocertificazione. Sul modulo di domanda deve essere dichiarata la composizione del nucleo familiare e le ragioni delle sopravvenute difficoltà economiche (per esempio: sospensione dell'attività commerciale, industriale o artigianale; cessazione del rapporto di lavoro subordinato; contrazione dei guadagni nel mese di marzo 2020). Devono anche essere autocertificate le disponibilità finanziarie del nucleo familiare e comunicato se si viva in affitto o in abitazione propria. Questa la soluzione di alcune Anci regionali che, al pari di altre, si sono portate avanti per tradurre in indicazioni pratiche le istruzioni operative diffuse dall'Associazione nazionale sull'Ordinanza di Protezione civile n. 658/2020, recante misure urgenti di solidarietà alimentare disposte dal Governo.



Nella nota di indirizzo, i tecnici di via dei Prefetti hanno chiarito che gli ee.ll. possono pubblicare un bando/avviso a termine chiuso (pochi giorni di pubblicazione) oppure un bando aperto a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento delle spettanze o con scadenze progressive. L'Ordinanza, formata dal Capo della Protezione civile, ha stabilito che i fondi per la solidarietà alimentare vengano destinati, con priorità, alle famiglie che non sono già assegnatarie di sostegno pubblico (Rdc, Naspi, indennità di mobilità, cig). Tuttavia, sempre secondo l'Anci, ciò non vale ad escludere dall'utilizzo dei buoni spesa coloro che percepiscono tali sussidi, ma che, nell'attribuzione, deve “darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve”. L'Associazione dei Comuni suggerisce agli Uffici dei Servizi sociali degli enti di rilasciare “formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercizi commerciali”.

Tra gli ambiti di autonomia riconosciuti c'è anche quello di proporre un contributo massimo per famiglia. Per esempio, l'Anci Emilia-Romagna propone di stabilirlo forfettariamente (300/500 euro a nucleo) oppure di calcolarlo in questo modo: una quota per ogni adulto a cui applicare una scala di equivalenza per i figli sulla falsariga di quella utilizzata per l'Isee. Per quanto riguarda le relazioni con gli esercizi commerciali, i Sindaci potranno pubblicare specifici avvisi rivolti ai negozianti presenti sul territorio per acquisire la loro disponibilità ad aderire ai buoni-spesa. In quest'ottica possono essere predisposti bandi, con elenchi aperti, senza scadenza.



Massima libertà d'azione anche sulla gestione dei ‘bonus’. I Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, possono “procedere con le modalità del buono fatto in casa”, oppure avviare contatti con i fornitori di buoni-pasto per l'acquisto di buoni-spesa tradizionali. Viene anche prevista la possibilità di far caricare quelli in formato elettronico sulla tessera sanitaria del beneficiario. E infine, si vuole che il contributo possa essere accreditato anche sul conto corrente del beneficiario. L'Anci sta anche lavorando sul modello di deliberazione di Giunta per iscrivere a bilancio i fondi e per autorizzare variazioni contabili qualora i Comuni non abbiano ancora approvato il preventivo e siano in esercizio provvisorio.

Claudio de Luca