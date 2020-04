TERMOLI. Covid-19 ed emergenza alimentare, al via la consegna dei buoni spesa.

È iniziata questa mattina, venerdì 10 aprile, la consegna dei primi buoni spesa erogati dal Comune di Termoli per fronteggiare l’emergenza alimentare dettata dalla pandemia del Covid-19. Si tratta di una prima fase del lungo processo di consegna dei buoni: sono oltre 500 le domande pervenute negli uffici di Palazzo Sant’Antonio (molte anche in via telematica attraverso il sito dell’ente) e le fasi di verifica sono tutt’oggi in corso.

Il sostegno, nei confronti delle famiglie indigenti che con la chiusura delle attività si trovano senza un introito economico, è stato erogato sotto forma di buoni spesa del valore compreso tra i 100 ed i 300 euro in base al numero dei componenti del nucleo familiare. La consegna, nei cinque punti previsti dal bando, si è svolta previa presentazione di un documento di identità da parte dell’utente e nel pieno rispetto della normativa vigente che prevede il rispetto delle distanze sociali, il divieto di assembramenti e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

L’ufficio centrale, in via Largo Martiri delle Foibe, è stato preso d’assalto fin dai primi minuti successivi all’apertura: per evitare assembramenti è stato necessario posizionare alcune transenne che indicassero il percorso forzato da intraprendere per l’ingresso e l’uscita dall’ufficio, così da non consentire il contatto fra gli utenti in entrata e quelli in uscita. A vigilare sul rispetto delle distanze sociali ci ha pensato la Polizia Locale. Oltre ai buoni ed all’elenco delle attività dove è possibile spenderli, il personale impiegato ha fornito, ai beneficiari, anche una mascherina da poter utilizzare durante la spesa.