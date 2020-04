TERMOLI. Chi si sarebbe mai aspettato che durante la Pasqua e, ancora di più a Pasquetta, saremmo stati tutti in isolamento? Eppure l’emergenza sanitaria che stiamo fronteggiando da oltre un mese ha messo in clausura anche la prima festa religiosa di primavera. Nessun uovo di cioccolata da scartare in compagnia, nessun arrosto da cuocere a fuoco lento mentre ci si stende al sole accanto al fiume o in un parco pubblico, niente programmi per organizzare al meglio il lunedì dell’Angelo, stop anche alle foto sui social di grigliate e giochi all’aperto e zero problemi circa la spesa da effettuare per soddisfare gli stomaci di amici e parenti. Per il primo anno, nella nostra vita, sapremo tutti dove saremo: nelle nostre abitazioni.



Il Covid-19 è riuscito a mettere in soffitta perfino il vecchio detto: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”, costringendoci ad un isolamento forzato che pesa maggiormente anche a causa della cancellazione dei riti religiosi che si svolgeranno esclusivamente in streaming. A diminuire le distanze reali dovranno pensarci i social network ed i telefonini, pronti a riprendere i momenti casalinghi più belli per condividerli con i nostri cari lontani. Una vera sofferenza, soprattutto in virtù del meteo favorevole che accompagna queste giornate e che fa presagire una Pasquetta calda, a dispetto di ciò che avviene annualmente durante questo periodo.

Ma sarà davvero così? A giudicare dalle prenotazione di carne di agnello pervenute nelle macellerie termolesi, sorgono i primi e leciti dubbi. Nei giorni passati le prenotazioni nei negozi sono state cospicue: via telefono, via mail o di persona, sembra che le famiglie termolesi, ma non solo, siano restie a mettere in standby le tradizioni culinarie, seppure i consumi stimati parlino di una riduzione del 35% rispetto agli anni passati. Sarà pure una Pasqua in quarantena, dove spariscono le lunghe tavolate imbandite o i pranzi al ristorante, ma all’agnello non si rinuncia per nessun motivo.