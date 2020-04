Toma al Tgcom24: Molise meno colpito dal Covid-19, pochi aiuti dal Governo

CAMPOBASSO. Covid-19: in Molise il contagio è più contenuto, ma mancano misure economiche.

Il Covid-19 ha colpito duro lungo tutto l’italico stivale, arrivando anche in Molise: nella giornata di oggi, venerdì 10 aprile, si registrano 241 casi positivi di cui 4 persone in Malattie Intensive e 184 soggetti in isolamento ed altrettanti sotto sorveglianza. A rivelarlo è il Presidente della Regione Molise Donato Toma durante una videointervista a TgCom24 in cui il Governatore ha analizzato dati e chiesto più aiuti al Governo.

Toma tiene a puntualizzare l’attenzione sui numeri registrati in Molise che risultano essere più bassi rispetto ad altre regioni e su una carenza di liquidità che, presto o tardi, provocherà un’emergenza finanziaria a cui si dovrà fronteggiare rapidamente: «La situazione in Molise è sotto controllo. Mi aspettavo molto di più dal Governo in termini di liquidità, ma aspetto di vedere le ultime misure varate dall’ultimo decreto. Vediamo se riusciranno a mettere più liquidità nel sistema mediante le garanzie dei soggetti interessati».

Il Presidente della Regione Molise ha mosso anche alcune richieste nei confronti del Governo Conte per consentire alle partite iva ed ai piccoli e medi imprenditori un margine di liquidità tale da permettere loro di ripartire una volta terminata la pandemia: «Se dovessi chiedere qualcosa punterei sulle misure per l’economia chiare, immediate. Contributi a fondo perduto, perché i piccoli imprenditori e professionisti possano ripartire, visto che le grandi catene dovrebbero ripartire a breve, almeno secondo i discorsi che si fanno in sede di conferenze dei Presidenti con il Governo. Sono i piccolini che rischiano di non riaprire più le serrande».