TERMOLI. Città di Termoli blindata a Pasqua e Pasquetta: transenne sui Lungomari e al parco Interdizione assoluta a Termoli per Pasqua e Pasquetta: l'ordinanza, recentemente varata dalla Polizia Locale, prevede la chiusura totale del Lungomare Nord a pedoni, auto, ciclomotori e pedoni e divieti, fatta eccezione per i residenti del viale Cristoforo Colombo, via Vespucci (ex SS 16), Contrada colle della Torre e Contrada Fucilieri, le circolari urbane ed extraurbane, i mezzi di soccorso e delle forze di polizia; il divieto è esteso, ai soli pedoni, sul Lungomare Sud ed al Parco Comunale.

Dopo la comunicazione ufficiale, a mezzo stampa e sul sito dell'ente, gli operai hanno posizionato la segnaletica orizzontale e verticale, tramite l'uso di transenne, cartelli e nastri, recanti il divieto per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile. Chiusa anche la strada che consente l'accesso al Circolo della Vela.

I divieti sono stati varati per evitare assembramenti durante le festività pasquali e limitare la diffusione del Covid-19 che, nella nostra Regione, non ha ancora raggiunto il picco. Per l'occasione saranno maggiori anche i controlli da parte delle Forze dell'Ordine che vigileranno sul rispetto delle disposizioni, pronte a 'pizzicare' qualche furbetto.