Pasqua all’insegna della solidarietà: Md e Multicash donano generi alimentari

TERMOLI. E’ una Santa Pasqua all’insegna della solidarietà per tutti coloro che in questo momento non possono provvedere al proprio sostentamento a causa dell’emergenza Coronavirus-Covid19.

Il Coc, Centro Operativo Comunale, è riunito in modo permanente e anche in questi giorni è pronto a monitorare quel che accade in città unitamente alle esigenze che si dovessero presentare con il passare delle ore. Ma quel che più soddisfa è l’interessamento di diverse attività commerciali alla raccolta di generi alimentari.

Nelle ultime ore si sono uniti a questa catena anche il discount MD via Corsica e il MultiCash che si trova al nucleo industriale della Valle del Biferno. All’assessore alla Protezione Civile Michele Barile sono stati consegnati ogni tipo di generi alimentari che da oggi saranno distribuiti dai volontari dell’associazione Sae 112. Da parte dell’amministrazione comunale i ringraziamenti a MD e MultiCash per aver aderito a questa gara di solidarietà in favore dei cittadini termolesi.