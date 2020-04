Stato e Regioni: coscienza, supponenza o inconsistenza?

TERMOLI. Con l’avvento dell’epidemia coronavirale il Governo Conte ha diffuso, con un ritmo settimanale, un complesso di precetti soventemente contraddittori, ragion per cui orientarsi tra articoli e commi è cosa veramente difficile anche per chi sia un ‘habitué’ della materia, soprattutto quando si scopra che sono scritti inadeguatamente, sono illeggibili, bene spesso incomprensibili perché redatti con scarsa cura della tecnica legislativa. Dico questo per presa diretta ed essendomi reso conto che molti operatori hanno ritenuto di dovere sospendere i propri pareri su dd.p.c.m. e dd.l. in attesa di potersi orientare meglio. Ma non solo. Le vicende-covid hanno consentito di riscontrare l'inconsistenza politica ed amministrativa di tante Regioni, istituti partoriti – a suo tempo – dalla Dc e dal Pci al solo ed unico scopo di spartirsi il territorio. Purtroppo questo secondo livello locale di

governo è riuscito ad inserire nel sistema ulteriori vincoli burocratici inventati unicamente per sottomettere le economie territoriali ai vari ‘ras’ del quartierino. Ed oggi siamo arrivati al punto che proprio l’epidemia ‘coronata’ ha permesso di constatare le tante disparità

decisionali derivatene, rendendo evidenti le manchevolezze degli apparati statale e regionale. Alcuni esempi: la Lombardia ha dissipato, nel giro di qualche anno, la gran parte del lavoro svolto, abbrutendo i fasti di Milano ch’era una ‘capitale’ europea. Roma ha fatto il resto, concedendosi una delle peggiori amministrazioni della sua storia. Ma, se questa è la periferia, pure lo Stato è diventato imbarazzante, grazie ad

un Ministro degli esteri che, con scarso senso della diplomazia, dopo di avere ottenuto il supporto dalla Cina, ha scatenato le gelosie del

premier Conte che ha ritenuto di doversi rivolgere a Putin. Poi c’è stata la missione cubana, praticata benché dall’isola del ‘Che’ non

avremmo avuto alcunché da imparare. Quasi che non bastasse, abbiamo aperto gli ospedali ai laureandi in medicina che, in molti casi, per ovvie carenze professionali, non sanno manco inserire un catetere.



Ed ecco perché, per molti Italiani, al presente la cosa che fa più paura è lo stato in cui versa la Pubblica amministrazione, sia essa periferica o centrale, che pure, in altri tempi, aveva fornito buoni risultati del suo essere. Un tempo la burocrazia comunale era ricca di esperienze; ma questo accadeva bene prima di riuscire travolta da una riforma dei testi locali poco felice; pure la struttura provinciale (che si occupava di strade e di scuole) sapeva come muoversi adeguatamente. Purtroppo poi salì sul palcoscenico dell’Anci Graziano Delrio, battezzato – tout court – da tanti l’Attila degli apparati pubblici. Ma non fu solo lui l’’attore’ perché, sin dal 1992, ‘Mani pulite’ era riuscita a distruggere una classe politica ed una dirigente che, per anni, aveva ben meritato. Segno questo che i Giudici avrebbero dovuto rimuovere i singoli (disonesti!) e non intere organizzazioni ben rodate. Invece il ‘repulisti’ giudiziario fece ascendere al primo piano le terze linee del settore con ciò che poté conseguirne da un punto di

vista pratico.



Per quanto riguarda la classe politica, il continuo calpestìo dei principi democratici del vecchio Stato liberale ha fatto il resto,

conducendo alla maggioranza relativa parlamentare un'accolita di impreparati e di sbandati ed inserendo nei gangli della politica e

dell’amministrazione personaggi inidonei persino ad amministrare un condominio. Purtroppo è con questa gente, oramai ‘ingovernatasi’, che

dovremo fare i conti nel momento in cui affronteremo la ricostruzione e l'uscita dal regime restrittivo antivirus. E si tratterà della prova più

difficile che gli Italiani dovranno sostenere dai tempi dell'Unità ad oggi. Qualcuno ha detto che, in fin dei conti, i popoli non muoiono. Ma

a quale prezzo? Al prezzo che ci hanno imposto altri Italiani votando la più improbabile, la più raffazzonata, la più irresponsabile combriccola

politica, etero-diretta da un comico e da un imprenditore del settore informatico (che ne controlla l'organizzazione).



Claudio de Luca