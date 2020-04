Camperisti fermi a Campomarino per rispettare il Dpcm ricevono colombe dalla Polizia locale

CAMPOMARINO. La Polizia Locale di Campomarino questa mattina ha donato la colomba pasquale a due camperisti fermi nella cittadina adriatica dall'entrata in vigore dei vari Dpcm emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 che prevedono in divieto degli spostamenti. Si tratta di una coppia di cittadini austriaci e di un cittadino italiano ai quali è stata donata la colomba come Augurio per le feste di Pasqua.