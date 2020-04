Conte nomina il docente di Ururi Franco Focareta nella task-force sulla fase 2

URURI. Una nomina di grande respiro rende orgogliosa la famiglia Focareta e l’intera comunità arbereshe di Ururi.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha nominato il docente molisano nativo di Ururi Franco Focareta, avvocato, nella task-force per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, il Comitato di esperti in materia economica e sociale.

Abbiamo ricevuto un messaggio dalla famiglia, per iniziativa del nipote Nicola Pisano. «A nome di tutta la famiglia Focareta siamo orgogliosi e felici per lui, per la nostra famiglia, per Ururi e tutto il Molise. Una grande soddisfazione, coronamento di un duro e meritato lavoro. Docente dell'università Alma MaterStudiorum di Bologna. È incaricato da Giuseppe Conte come membro della commissione fase 2 Covid del governo».