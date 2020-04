Udienze penali a distanza, sottoscritto il protocollo da Campopiano e D'Aloisio

TERMOLI. Nella giornata di ieri il presidente della Camera penale di Larino Roberto D'Aloisio, unitamente al Presidente del Consiglio dell'Ordine Oreste Campopiano, ha sottoscritto il protocollo di intesa per le udienze a distanza mediante video-conferenze o con collegamenti da remoto: al fine di evitare contagi pandemici.

«E' stata una scelta sofferta e meditata, assunta per senso di responsabilità e che ha beneficiato dell'accoglimento di importanti osservazioni migliorative a favore della difesa. In termini brevissimi, data l'urgenza, dovrebbe essere sottoscritto anche dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica - riferisce lo stesso D'Aloisio ai suoi colleghi - si tratta comunque di modalità di trattazione previste esclusivamente fino al 30.06.2020 e rimane fermo il carattere volontario essendo stata fatta salva la facoltà per il difensore, di partecipare personalmente all' udienza presso il Tribunale - riferisce A tale proposito ribadisco, al fine di evitare esposizioni a rischi, che la Camera Penale di Larino ribadisce la possibilità di sostituire i colleghi personalmente in udienza previ accordi e indicazioni per il da farsi in udienza. Il testo del documento verrà reso noto e pubblicato non appena termineranno le procedure di rito successive alle sottoscrizioni, e sarà nostra cura inviarvene copia , non appena acquisterà ufficialità ed efficacia. Inoltre verrà periodicamente monitorata l' applicazione del protocollo ad opera di un giudice, un magistrato della Procura della Repubblica, e due avvocati, indicati rispettivamente dal Cdo e dalla Camera Penale.

Da ultimo, è con senso di profonda speranza per il futuro, che auguro a Voi tutti e alle Vostre Famiglie, a nome della Camera Penale e mio personale , una serena Pasqua affinchè sia per tutti, anche per chi è di orientamento laico o agnostico, autentica Resurrezione, da questo difficilissimo momento caratterizzato da inediti rigori : che la Storia sembra abbia voluto cinicamente a noi riservare».