Altri due contagi in Molise, ora sono 244 i casi di Covid-19 nella nostra regione

TERMOLI. Salgono di due i casi di Coronavirus in Molise nel rilevamento Asrem alle 11 di oggi, sabato 11 aprile. Entrambe le positività sono ascritte alla provincia di Campobasso, che raggiunge così i 187 contagi, stabili in provincia di Isernia a quota 43 e i pazienti provenienti da altre regioni, 14.

Il computo totale è ora di 244, tra cui 14 deceduti.

Anche se di poco continuano a salire i contagi in Regione. Più 2 i casi di Coronavirus riscontrati tra le 18.00 di ieri sera e le 11.00 di questa mattina e il totale sale a 244. Si aggrava anche il bilancio delle morti per Coronavirus. Ancora 2 positivi nella mattinata di oggi nella Provincia di Campobasso e un decesso nella tarda serata di ieri, come già da noi anticipato, di una delle nonnine di Agnone, originaria di Belmonte del Sannio, che insieme ad altri positivi era stata trasportata al “Santissimo Rosario” di Venafro. Nel pomeriggio di ieri le condizioni di salute della 96enne si sono aggravate, è deceduta non molto tempo dopo il suo arrivo al “Cardarelli” di Campobasso.

Nel Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00 i 244 casi sono la risultanza di ben 2305 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬244 casi conclamati in Regione, 187 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 43 in quella di Isernia e 14 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 25 ai quali vanno aggiunti i 2 pazienti di Bergamo. 21 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive, 4 in terapia intensiva;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- soggetti positivi asintomatici a domicilio sono 161, 122 nella provincia di Campobasso, 32 nella provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

- 24 i pazienti clinicamente guariti. 23 della Provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione.

- 15 il numero dei pazienti guariti certificati, 12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 14 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 11 della provincia di Campobasso, 2 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 391 persone in isolamento, e 26 soggetti in sorveglianza si tratta di quelle persone asintomatiche, in attesa di effettuare il tampone perché sono state a contatto con persone risultate positive.