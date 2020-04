Roberti chiude con una ordinanza attività e centri commerciali a Pasqua e Pasquetta

TERMOLI. Dopo aver chiuso spiagge, lungomari e aree verdi, il sindaco di Termoli, come fatto anche dai colleghi di Campomarino e San Martino in Pensilis, per le festività di Pasqua e Pasquetta, chiude anche le attività commerciali, ivi comprese le superfici di vendita medio-grandi.

Il testo dell'ordinanza

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

CONSIDERATO che, le misure prescrittive dettate per il contenimento del contagio da Covid–19, hanno comportato una severa limitazione nella circolazione delle persone, condizione questa che è doveroso imporre in ogni modo anche nelle imminenti festività pasquali;

ATTESO che le condizioni meteorologiche spiccatamente primaverili previste per i giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo potrebbero indurre uscite di singoli e di gruppi, determinando raggruppamenti di persone, con il pretesto di recarsi nei supermercati e centri commerciali;

RITENUTO che nei giorni di Pasqua e Pasquetta la eventuale possibilità di accesso alle strutture di vendita ed esercizi commerciali potrebbe concretamente aggravare il rischio che si verifichino assembramentiincontrollabili, proprio mentre il controllo delle Forze dell’Ordine deve inevitabilmente rivolgersi verso le arterie stradali ed i luoghi pubblici, per il prevedibile movimento e ritrovo di persone;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti e ritenuto sussistere, nel caso di specie, tutti gli elementi emergenziali per l’adozione del provvedimento “extra ordinem”, anche in relazione al comma 7 dello stesso articolo 50, secondo il quale “nell’ambito delle competenze che la legge attribuisce al Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari delle città, e, tra l’altro, degli esercizi commerciali in genere;

DATO ATTO che con l’adozione delle presente ordinanza non si contravviene al disposto dell’art. 3, comma 2, del D. L. n. 19 del 25/03/2020;

SENTITI i componenti del Centro Operativo Comunale (Coc) per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto, ordina a tutti gli esercizi commerciali, attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante di osservare la completa chiusura al pubblico nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie.