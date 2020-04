Negativi al tampone operatori a contatto con gli anziani, positiva larinese che lavora in Abruzzo

LARINO. L’Asrem ha comunicato al sindaco di Larino che tutti gli operatori contrattualizzati per l’assistenza e la cura degli anziani provenienti da Cercemaggiore sono risultati negativi al Covid-19.

Sempre questa mattina, un medico di base di Larino ha comunicato al Sindaco che una sua paziente residente a Larino, ma che svolge la sua attività lavorativa come operatore sanitario in Abruzzo, è risultata positiva al Covid-19. Il tampone è stato eseguito dall’azienda sanitaria abruzzese. La signora è in isolamento presso la propria abitazione di Larino insieme al fratello con cui convive. Il sindaco, infine, comunica che i coniugi risultati positivi nei giorni scorsi sono in buona salute.