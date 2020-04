Mascherine e visiere protettive donate al reparto di Cardiologia del San Timoteo

TERMOLI. Laddove il pubblico non riesce e l’approvvigionamento dei Dpi, mascherine e quant’altro è davvero problematico, nonostante si sia ormai a quasi due mesi dai primi focolai di Coronavirus in Italia, riescono i privati.

Donazioni e raccolte fonde a iosa in queste settimane di grande criticità nel Paese, dove l’emergenza Covid-19 ha paralizzato tutto o quasi.

Tra le tante iniziative, segnaliamo oggi quella avvenuta all’ospedale San Timoteo di Termoli.

A inizio settimana segnalavamo come ci fossero ancora reparti con materiale protettivo a singhiozzo, in viale San Francesco, tra cui quello di Cardiologia.

Ebbene, nelle ultime ore grazie allo store e-commerce evviva.com e il Punto Verde Customer Service di Pollutri, della provincia di Chieti, hanno donato al reparto visiere ed altri dispositivi di protezione.

Gli infermieri e il personale dell'Unità Operativa di Cardiologia e Utic del presidio ospedaliero di Termoliringraziano di cuore per la sensibilità e la tempestività dimostrata per essere stati vicini in questo momento particolare.