«#andràtuttobene ok, ma solo se rispetteremo le regole», gli auguri di Pasqua di Caporicci

PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone ha inviato il saluto con gli auguri di Pasqua alla sua cittadinanza.

«Carissime Concittadine, carissimi Concittadini, la particolare situazione che stiamo vivendo, impone che ai tradizionali auguri di buona Pasqua si accompagnino alcune riflessioni ed alcuni indispensabili avvertimenti.

Siamo stati sempre abituati ad abbinare alla Pasqua l'idea della festa in famiglia con i parenti o gli amici, ed alla Pasquetta l'organizzazione delle scampagnate fuori porta.

È del tutto evidente che quest'anno tutto ciò non sarà possibile ; il fatto che sia Pasqua non farà venir meno le regole di di stanziamento sociale ormai note a tutti (o meglio quasi a tutti).

Dobbiamo abituarci all'idea che la crisi sanitaria in corso, imporrà a ciascuno di noi quest'altro sacrificio, con la necessaria rinuncia al pranzo in compagnia di genitori, suoceri, nonni, zii ecc. per il giorno di Pasqua, ed alla grigliata del giorno seguente (ovviamente questo discorso non vale per chi già convive nella stessa abitazione).

Sarà una rinuncia amara e difficile da metabolizzare, alla quale per quanto ovvio mi sottoporrò io stesso, ma è l'unico modo per non annullare gli effetti positivi dello "stare a casa" che sinora abbiamo rispettato.

Le forze dell'ordine intensificheranno i controlli per queste festività, proprio per evitare fenomeni di calo di attenzione sul rispetto delle norme; invito pertanto la Cittadinanza a continuare a tenere il comportamento responsabile che abbiamo quasi tutti saputo tenere sinora, per la tutela dei nostri affetti e della nostra Collettività.

Fatta questa doverosa ed altrettanto necessaria premessa, formulo a Voi tutti ed alle Vostre famiglie i migliori auguri di una serena Pasqua.

#andràtuttobene ok, ma solo se rispetteremo le regole.