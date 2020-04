TERMOLI. La spesa di Pasqua ai tempi del Covid-19: code solo al mattino e spesa essenziale.

Guanti, mascherine e testa bassa sul cellulare: è questa la tipologia dell’acquirente ai tempi del Covid-19, anche a Pasqua. File silenziose, ordinate, tutti a distanza dagli altri e con pochissima voglia di parlare, ancor meno di guardarsi in volto mentre si attende il proprio turno per entrare nel negozio. C’è chi saluta con un gesto della mano o della testa e si procede spediti verso gli scaffali o la cassa. Qualcuno bacchetta il furbo che vuole saltare il turno o chi ha la mascherina abbassata per parlare al telefono. La spesa si svolge in pochissimi minuti, liste alla mano per evitare che ci si possa dimenticare di qualcosa e poi via, di corsa verso le auto, guardandosi le spalle per evitare di inciampare in qualcuno.

I supermercati termolesi, nel pomeriggio del sabato che precede la solennità, sono quasi vuoti: i pochi clienti presenti acquistano pochi articoli, principalmente quelli di cui si erano dimenticati il giorno prima. Gli acquisti si sono svolti soprattutto durante la mattina o il venerdì precedente, con file lunghe anche mezz’ora soprattutto al di fuori dei discount o nei negozi di quartiere, in cui l’attesa si è protratta fino all’ora di pranzo: «Oggi sono venute pochissime persone, è stranamente tranquillo rispetto agli anni passati – ha confidato una commessa di un centro commerciale – Ieri, invece, c’era parecchia gente che ha fatto la spesa più sostanziosa per questi due giorni».

Le festività pasquali, solitamente gioiose ed in grado di riempire carrelli con uova di cioccolato di ogni forma e dimensione, colombe e pastiere, quest’anno sono tristi ed essenziali: nei cestini e nei carrelli appaiono pochissimi cibi cosiddetti spazzatura, lasciando ampio spazio a frutta e verdura, affettati e formaggi, carne e farine. I termolesi hanno fatto un ritorno al passato, riscoprendo la cucina casalinga: pizze, dolci tipici del periodo ma anche pasta. Uova di cioccolato e colombe già pronte, invece, restano sugli scaffali: nemmeno lo sconto del 50% o le vantaggiose offerte su questi prodotti sembrano invogliare i termolesi al loro acquisto, complice anche il decreto che vieta di andare a trovare parenti ed amici.

Le uniche code più sostanziose sono quelle all’esterno delle poche farmacie aperte durante il turno di sabato, le uniche che potranno restare aperte lunedì, come stabilito dall’ordinanza del sindaco Francesco Roberti: anche qui si procede lentamente, con attese pazienti e le distanze sociali rispettate. Non c’è la voglia di scambiare quattro chiacchiere o di augurarsi una buona Pasqua. Ci si muove in fretta e, una volta saliti in auto, si tira un sospiro di sollievo, come se si fosse schivato un bel proiettile.

Sarà una Pasqua dolorosa per chi ha perso i propri cari a causa del virus e stranamente solitaria per i tanti che hanno parenti e figli lontani, perché tutta la tecnologia del mondo non potrà mai sostituire un abbraccio caloroso di chi ti vuole bene. Il virus ci avrà resi più deboli, ma ci ha fatto aprire gli occhi sulle vere priorità della vita.