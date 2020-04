Addio a Vincenzo Tilli, icona del mondo sanitario al San Timoteo

TERMOLI. In questo periodo di emergenza sanitaria guardiamo con occhi diversi tutti gli operatori sanitari. Fuori dall’ambito del Coronavirus, l’ambiente medico-ospedaliero perde uno dei volti più conosciuto del mondo sanitario: Vincenzo Tilli, che si è spento dopo mesi di coma al Cardarelli di Campobasso. Originario di Guglionesi, venne ricoverato d’urgenza a causa di problema alla aorta nel settembre scorso, 7 mesi fa.

La notizia proprio nella giornata della vigilia di Pasqua ci ha rattristato molto, perché Vincenzo era un amicone di tutti, ben voluto per il suo saper fare, il suo sorriso era accattivante la Pasqua era già triste con questo contagio, ma ora apprendendo della tua morte è divenuta ancor più triste. Caro Vincenzo, amico simpatico e sempre disponibile, dopotanta sofferenza hai scelto proprio di lasciare questa vita terrena alla vigili di Pasqua, che il Signore ti accompagni prendendoti per mano e ti conduca nel posto che meriti in paradiso assieme agli Angeli... Mancherà a tutti il tuo sorriso coinvolgente e anche quel tuo voler sembrare burbero ma che non ti riusciva bene perché tu fondamentalmente eri un buono.

Ricordo la tua vicinanza quattro anni fa quando mio figlio fu vittima inconsapevole di quella brutta avventura e tu ogni volta che passavi venivi a sincerarti del suo stato di salute.

Quante risate sui campi di calcio, tu grande tifoso del Guglionesi, ma amico di tutti, ciao carissimo, ci mancherai tantissimo.