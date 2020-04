Infermiere risulta positivo al tampone nel reparto di rianimazione dell'ospedale Veneziale

ISERNIA. Aveva deciso di partire per il Nord Italia a prestare servizio in quegli ospedali dove si hanno grosse difficoltà per il reperimento di personale sanitario durante questa emergenza. Per questo, l’infermiere che opera presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia, si è sottoposto al test Covid-19 che, purtroppo, ha dato esito positivo.

E’ residente fuori regione e, per questa ragione, non rientra nei casi censiti dall’Asrem che, nel redigere la mappa del contagio, tiene conto del luogo di residenza dei soggetti sottoposti a tampone e risultati positivi. Ora il reparto di Rianimazione è stato sottoposto a sanificazione e circa 40 persone, tra operatori sanitari e soggetti venuti a contatto con l’infermiere, saranno sottoposti a tampone. Alcuni di questi sono già in corso e gli esiti si attendono nelle prossime ore. Ancora una situazione di allerta per il rischio contagio per il nosocomio pentro.

Dapprima il Pronto Soccorso, poi i reparti di ortopedia e Medicina e ora quello di Rianimazione. In tutti i casi però, gli operatori sono risultati negativi.