MAFALDA. Le iniziative di solidarietà non mancano in questa Pasqua 2020. Una Pasqua come non mai all’insegna della speranza. Anche l’O.d.V. Protezione Civile Mafalda ha voluto omaggiare i bambini e i ragazzi della comunità di Mafalda. Sono state donate, nella giornata odierna, più di 150 uova di Pasqua.

«Questo vuole essere un gesto di vicinanza ai piccoli ragazzi mafaldesi – sottolinea il presidente Nicola D’Aletto - che come tutti stanno soffrendo in questo momento di difficoltà del nostro Paese. In queste giornate primaverili e di festa è triste per loro, pieni di energia e vitalità, rimanere chiusi in casa. Questo gesto possa portare loro un sorriso e un po’ di spensieratezza.

Questo dono sia più che mai concretezza dello slogan del momento, distanti ma uniti. Insieme alle uova verranno consegnate ai bimbi una mascherina, queste ultime donate da una parte della comunità cinese di San Salvo, che ringrazio. Anche i bambini passata questa prima fase dell’emergenza ne avranno bisogno e sicuramente ne sapranno fare buon uso.

Infine colgo l’occasione per augurare una Santa e Serena Pasqua a tutti i miei concittadini mafaldesi e anche a tutti i miei colleghi volontari che come non mai stanno dando l’anima per il bene comune».