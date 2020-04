«Il Molise ha mille sfumature da scoprire», ​Beppe Convertini ospite a Termoli in diretta

TERMOLI. Beppe Convertini ospite a Termoli in diretta: «Il Molise ha mille sfumature da scoprire»

L’appuntamento con ‘Termoli in diretta’, striscia quotidiana condotta dall’editore Nicola Montuori, cui nell’ultima settimana si è affiancata la figlia Francesca, è uno dei rendez-vous di punta della quarantena di TermoliOnLine. Numerosissimi gli ospiti che l’editore ha ospitato nel suo salotto virtuale e che hanno fornito consigli su come affrontare questo periodo di quarantena forzata, rendendo meno amara la reclusione dei termolesi e dei molisani, grazie allo scambio, in diretta, di idee e dubbi.

Nell’incontro odierno che ha preceduto la Pasqua, Montuori ha ospitato un grande nome della televisione italiana: Beppe Convertini, in collegamento da Roma. Uno degli uomini più affascinanti e talentuosi del panorama italiano, attore, regista, autore, produttore, conduttore televisivo e radiofonico nonché ex modello italiano che, con la sua risata contagiosa ed il suo buon cuore sempre pronto ad aiutare gli indifesi, ha portato una ventata di aria positiva in uno dei periodi più duri del nostro secolo. Convertini, che conosce bene il Molise, ha voluto esprimere la sua gioia durante il collegamento, facendo anche gli auguri a tutti i molisani: «Buonasera a tutti gli amici e le amiche del meraviglioso Molise dove siamo venuti con Linea Verde in varie occasioni. Vi auguro una Pasqua di serenità. Chi ha la fortuna di essere in famiglia, io sono purtroppo da solo visto che i miei sono in Puglia, approfitti di questo momento per godersela, per trascorrere quelle ore attorno ad un tavolo assieme, raccontandosi tutto. L’augurio è di poter tornare tutti insieme, a viversi realmente. Cerchiamo di essere positivi, preghiamo tutti insieme, distanti ma uniti ed andrà tutto bene».

La quarantena di una star: un ciclo infinito di cambi d’armadio

La pandemia ha costretto tutti, inevitabilmente, nelle rispettive abitazioni. Nessuno escluso, a prescindere che ci si chiami Mario, Carlotta o Stephen King. E così, anche Beppe Convertini è bloccato, suo malgrado, in casa. Lui che, con Linea Verde è abituato a girare l’Italia in lungo ed in largo, si ritrova a doversi fermare.

Chissà come trascorrerà queste ore. «Come per tutti gli italiani, che si sono dimostrati un popolo eccezionale e rispettoso, almeno nella stragrandissima maggioranza dei casi, è dura restare a casa. Personalmente leggo, scrivo, guardo la tv naturalmente, mi piace guardare i film ed ascoltare la musica, ma anche cucinare. Ho fatto il cambio stagione almeno 5 volte. Faccio anche giardinaggio sul mio terrazzino. Cerco di fare varie cose, non trascurando la preghiera. È importante restare a casa sia per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari, ma anche perché dobbiamo ringraziare tutto l’operato di medici, infermieri ed operatori sanitari che tutti i giorni rischiano la loro vita per salvare la nostra. Così come i farmacisti, i lavoratori nei supermercati, gli autotrasportatori, gli agricoltori e gli allevatori che continuano ad assicurarci prodotti freschi tutti i giorni».

Italia alla riscossa

L’emergenza sanitaria e le restrizioni stanno dando un duro colpo all’economia italiana, già provata dalla crisi del settore e dalla concorrenza straniera. Ora, più che mai, è importante scegliere prodotti Made in Italy, come suggerisce anche Convertini: «Bisogna consumare tutto ciò è italiano perché bisogna aiutare assolutamente i nostri agricoltori ed allevatori. A Pasqua e pasquetta dobbiamo restare a casa, ma quando torneremo a fare le gite fuori porta od andremo in vacanza, scegliamo l’Italia. L’azienda turistica italiana è bloccata ed ha bisogno del nostro aiuto per ripartire e poi l’Italia è il posto più bello del mondo, da scoprire. Servono più vite per farlo, non lasciamocela sfuggire. Assicuratevi che la prima gita fuori porta sia in uno dei bellissimi borghi italiani. Il Molise ne è un esempio, con i suoi borghi meravigliosi».

50 sfumature di Molise

Molise, terra dei mezzo nell’italico stivale, tra le regioni più piccole ma che, come un variegato arcobaleno, cela dei tesori in grado di meravigliare ogni volta che lo si visita. Un Molise che rapisce per le sue piccole sfumature di colore. Parola di Beppe Convertini: «La bellezza del Molise sta nel suo territorio molto vario. Passi dalla montagna, alla collina, al mare. Il fascino di una terra con delle tradizioni, degli usi e dei costumi unici, dei colori, dei sapori e dei colori unici. È bello perché ogni piccolo borgo ha una sua particolarità, racconta una storia diversa».

Il grande cuore tricolore

Malgrado la crisi finanziaria, che sussegue a quella sanitaria, abbia travolto le famiglie italiane come fosse un uragano, il grande cuore tricolore pulsa sempre molto forte: «Più di un milione di agricoltori ed allevatori sta lavorando ed ha due problemi: il primo è legato all’export che, in questo momento, è fermo. Tutto ciò che prima garantiva loro un profitto, ora purtroppo non c’è. Poi dobbiamo considerare che manca la forza lavoro che serve per raccogliere i prodotti, perché molti sono stagionali, molti hanno paura di approcciarsi al mondo lavorativo e si perde gran parte del raccolto che viene portato a macerare. Anche se molti di loro decidono di regalare i prodotti: è il caso dei fioristi che hanno deciso di regalare i fiori a tutte le signore del paese. Gesti simbolici ma molto belli. L’Italia dà il meglio di sé in momenti di emergenza, con tante iniziative verso chi ne ha più bisogno».

Conduzione sul filo del livestream

Il Covid-19 non ha cambiato solo le abitudini nel fare la spesa o nei rapporti interpersonali, ma ha modificato anche la conduzione dei programmi. Negli USA molti cantanti hanno offerto concerti in livestream e in Italia si continua con una normalità diversa sfruttando gli stessi canali: «Domani sarò al Bio Parco di Roma – ha confermato Convertini – Racconteremo ciò che accade in Italia, nella filiera agroalimentare italiana con collegamenti con agricoltori, allevatori ed artigiani da tutta Italia. Non li abbandoniamo nemmeno in questo periodo, ci racconteranno ciò che accade nel nostro Paese. Racconteremo anche come vivono gli animali questo momento. Faremo sognare i bambini facendoli viaggiare all’interno del Bio Parco».

Il respiro della Terra

Se c’è un lato positivo nella pandemia è che la natura sta respirando. Letteralmente. Il buco dell’ozono si sta chiudendo, i fiumi ed i mari sono tornati ad essere trasparenti e gli animali si stanno riappropriando dei loro spazi, indebitamente sottratti dall’uomo. Tutto questo, però, deve essere preservato anche una volta che la pandemia sarà terminata: «Dobbiamo riflettere sul nostro pianeta e sull’ambiente – ha concluso Convertini – Le città non sono più inquinate, sembra che l’ambiente ne abbia giovato da questo dramma che ci sta riguardando. Poniamo attenzione a questo, per i nostri figli ed i nostri nipoti che dovranno vivere il Mondo che lasceremo loro».