TERMOLI. Termoli, un video-preghiera dalla parrocchia di Santa Maria degli Angeli per augurare buona Pasqua.



L'iniziativa è nata per condividere un messaggio di speranza in un momento delicato che coinvolge tutti. La distanza fisica non allontana la partecipazione del cuore e spinge a guardare avanti con la consapevolezza e l'auspicio che ciò che si sta vivendo nelle difficoltà e nelle restrizioni porti a costruire presto un futuro di relazioni nuove e più profonde. Con questo spirito le catechiste della parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli hanno realizzato un video che contiene delle preghiere accompagnate dalla musica e diffuso in preparazione alla Pasqua.

L'iniziativa, condivisa con il parroco don Gabriele Morlacchetti e il viceparroco don Lino Antonetti, si propone di augurare una festa di pace e serenità nell'affidamento al Signore che risorge per tutti noi rinnovando il suo immenso amore per l'umanità. La parte tecnica del video è stata curata da Antonio Simone. “Nessuna pandemia ha il potere di spegnere l’amore di Cristo che c’è in noi e di cancellare la nostra identità più profonda: siamo gente di Pasqua!”